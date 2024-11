Meteo Palo del Colle, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Palo del Colle indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. La mattina vedrà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 15°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, mentre in serata si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno gradualmente.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si manterrà sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’8%. Le temperature si aggireranno intorno ai 10,2°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. La situazione rimarrà sostanzialmente invariata fino alle prime ore del mattino, quando si registreranno temperature di circa 9,8°C.

Nella mattina, il cielo presenterà poche nuvole, con temperature che saliranno fino a 15,5°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 21%, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 7 km/h. Questo permetterà di godere di un clima piacevole e mite, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a mantenere condizioni favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando al 12%, ma senza previsioni di precipitazioni. Le condizioni di vento rimarranno leggere, favorendo un’atmosfera tranquilla.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno fino a 12°C, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità aumenterà, portandosi attorno al 61%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 17 Novembre a Palo del Colle suggeriranno una giornata inizialmente serena e mite, che si trasformerà in una serata nuvolosa. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni nelle temperature. Gli amanti del clima temperato potranno approfittare di questa giornata per trascorrere del tempo all’aperto, prima dell’arrivo di condizioni più instabili nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10° perc. +9.1° Assenti 6.4 OSO max 7.3 Libeccio 78 % 1019 hPa 5 poche nuvole +9.8° perc. +9.4° Assenti 5.4 OSO max 5.3 Libeccio 72 % 1019 hPa 8 poche nuvole +12.2° perc. +11° Assenti 4.2 OSO max 4.9 Libeccio 59 % 1019 hPa 11 poche nuvole +15.1° perc. +13.8° Assenti 4.4 NNO max 6.4 Maestrale 46 % 1017 hPa 14 cielo sereno +15.4° perc. +14.1° Assenti 6.5 NNE max 4.9 Grecale 45 % 1016 hPa 17 poche nuvole +13.1° perc. +12° Assenti 6.8 ESE max 9.6 Scirocco 60 % 1016 hPa 20 cielo coperto +12.6° perc. +11.4° Assenti 6.8 S max 10.1 Ostro 60 % 1015 hPa 23 cielo coperto +11.9° perc. +10.8° Assenti 8.6 SSO max 14.9 Libeccio 63 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.