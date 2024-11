Meteo Palo del Colle, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Palo del Colle indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose, con un’alta copertura nuvolosa e temperature che si manterranno intorno ai 12-13°C. La pioggia, che inizierà già durante la notte, continuerà a manifestarsi anche nelle ore successive, con intensità variabile. I venti saranno leggeri, prevalentemente provenienti da direzioni settentrionali e nord-orientali.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa 12°C. La pioggia leggera inizierà a cadere intorno all’1:00, con una velocità del vento di 11,2 km/h. Le precipitazioni aumenteranno di intensità, raggiungendo un picco di forte pioggia tra le 3:00 e le 4:00, con accumuli che potranno superare i 7 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84-95%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1017 hPa.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge moderate che continueranno fino alle 12:00. Le temperature si attesteranno attorno ai 12-13°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà totale. I venti si presenteranno leggeri, con velocità comprese tra 4,6 km/h e 12 km/h. Le probabilità di pioggia si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno il 73%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, ma le precipitazioni tenderanno a diminuire. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12-13°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. La probabilità di pioggia scenderà progressivamente, ma rimarrà comunque presente. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento dell’intensità delle piogge, con il cielo che continuerà a essere coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con venti leggeri che non supereranno i 7 km/h. Le probabilità di pioggia si ridurranno ulteriormente, ma non si escludono brevi rovesci.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palo del Colle nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e asciutte, con temperature che potrebbero aumentare leggermente. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +11.8° perc. +11.3° 1.58 mm 11.4 NE max 17 Grecale 89 % 1016 hPa 5 pioggia moderata +11.6° perc. +11.2° 3.13 mm 8.4 ENE max 12.9 Grecale 94 % 1017 hPa 8 pioggia leggera +12.3° perc. +11.9° 0.23 mm 6.9 NNO max 10.9 Maestrale 89 % 1018 hPa 11 pioggia leggera +12.7° perc. +12.2° 0.1 mm 12.1 NO max 14.5 Maestrale 84 % 1017 hPa 14 cielo coperto +13.1° perc. +12.5° prob. 28 % 9.7 ONO max 12.1 Maestrale 79 % 1017 hPa 17 cielo coperto +12.7° perc. +12.2° prob. 12 % 4.8 NNO max 9.1 Maestrale 80 % 1017 hPa 20 cielo coperto +12.6° perc. +12° prob. 6 % 2.6 ONO max 4 Maestrale 81 % 1017 hPa 23 pioggia leggera +12.2° perc. +11.7° 0.29 mm 7 NO max 9.1 Maestrale 85 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:33

