Meteo Palo del Colle, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Palo del Colle si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,4°C e una leggera brezza proveniente da sud. Con l’avanzare della giornata, le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a rimanere favorevoli, con temperature che saliranno fino a 16,8°C intorno a mezzogiorno. Il cielo sarà per lo più sereno con qualche nube sparsa, e i venti si manterranno leggeri, rendendo l’atmosfera gradevole. L’umidità si attesterà attorno al 48%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, raggiungendo un massimo di 16,9°C. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà con poche nuvole, e i venti saranno deboli, con una velocità che non supererà i 5,5 km/h. L’umidità aumenterà, ma rimarrà comunque in un range accettabile, intorno al 53%.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a calare, portandosi sui 13,2°C. Il cielo sarà ancora caratterizzato da nubi sparse, ma senza alcuna previsione di pioggia. I venti si faranno più leggeri, contribuendo a mantenere un clima tranquillo e sereno. L’umidità, in questa fase, raggiungerà il 66%, ma non influenzerà in modo significativo il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palo del Colle indicano una giornata di Martedì 26 Novembre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature miti e un cielo che, pur presentando qualche nube, non porterà a precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo il clima complessivamente gradevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.3° perc. +8.4° Assenti 10.5 SSO max 19.7 Libeccio 42 % 1024 hPa 5 cielo sereno +10.2° perc. +8.4° Assenti 8.4 SSO max 15.3 Libeccio 45 % 1024 hPa 8 poche nuvole +12.7° perc. +11.2° Assenti 6 SSO max 9.9 Libeccio 44 % 1024 hPa 11 poche nuvole +16.3° perc. +15.2° Assenti 3 ONO max 8.5 Maestrale 46 % 1022 hPa 14 poche nuvole +16.6° perc. +15.6° Assenti 5.4 NE max 7.7 Grecale 49 % 1022 hPa 17 poche nuvole +14.1° perc. +13.1° Assenti 2.1 ESE max 3.5 Scirocco 59 % 1022 hPa 20 poche nuvole +13.3° perc. +12.3° Assenti 3.7 SO max 4.5 Libeccio 62 % 1023 hPa 23 poche nuvole +12.8° perc. +12.1° Assenti 4.7 O max 5.3 Ponente 75 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.