Meteo Palo del Colle, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Palo del Colle indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina ci sarà una leggera schiarita con nubi sparse. Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con una temperatura massima di circa 18,3°C. La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature in calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di circa 14,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 90% intorno all’1:00, con una temperatura che scenderà a 14,5°C. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno all’80%, e il vento sarà debole, proveniente da Nord-Nord Ovest.

Durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse con temperature che varieranno da 14°C a 18,2°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 44% intorno a mezzogiorno, favorendo una leggera sensazione di tepore. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,6 km/h nel tardo mattino.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17,3°C. L’umidità rimarrà attorno al 67%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Est con intensità moderata. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così una giornata asciutta.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 15°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente fino al 96%, e il vento si farà più leggero, con velocità di circa 3,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palo del Colle mostrano un andamento simile, con temperature che si manterranno su livelli miti e una predominanza di nubi sparse. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteo generali. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un ambiente favorevole per attività all’aperto, anche se è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel cielo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.3° perc. +13.9° Assenti 2.8 NO max 3.5 Maestrale 81 % 1025 hPa 5 cielo coperto +13.9° perc. +13.5° Assenti 4.4 ONO max 5 Maestrale 82 % 1026 hPa 8 nubi sparse +15.7° perc. +15.4° Assenti 5.4 N max 7.5 Tramontana 78 % 1027 hPa 11 nubi sparse +17.9° perc. +17.3° Assenti 7.8 NNE max 6.4 Grecale 62 % 1027 hPa 14 nubi sparse +18° perc. +17.5° Assenti 10.1 NNE max 7.1 Grecale 62 % 1027 hPa 17 nubi sparse +16° perc. +15.7° Assenti 6.9 NE max 7.9 Grecale 76 % 1028 hPa 20 cielo coperto +15.5° perc. +15.2° Assenti 2.4 NNE max 3.3 Grecale 78 % 1028 hPa 23 nubi sparse +15° perc. +14.6° Assenti 2.4 NO max 2.9 Maestrale 80 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.