Meteo Parabiago, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Parabiago indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e, infine, in una serata coperta. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando tra i 7,1°C e i 12,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 6,3 km/h. L’umidità si attesterà su valori compresi tra il 44% e il 99%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura scenderà fino a 8,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 65%, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. La situazione rimarrà stabile fino all’alba, quando si registreranno poche nuvole e una temperatura di 7,1°C.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 12°C entro mezzogiorno. L’umidità diminuirà progressivamente, portandosi al 45%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità attorno ai 3 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo si coprirà di nubi sparse e, successivamente, diventerà cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 10,7°C e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 87%. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 4,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, mentre l’umidità raggiungerà il 99%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con una velocità di circa 2,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Parabiago nei prossimi giorni mostrano un trend di temperature fresche e un aumento della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +7.8° perc. +7.8° Assenti 2.6 N max 3.6 Tramontana 68 % 1025 hPa 5 cielo sereno +7.3° perc. +7.3° Assenti 3.6 NNO max 4.8 Maestrale 67 % 1025 hPa 8 cielo sereno +8.2° perc. +8.2° Assenti 2.9 NNO max 4.9 Maestrale 58 % 1025 hPa 11 cielo sereno +11.4° perc. +9.8° Assenti 3 S max 1.6 Ostro 47 % 1024 hPa 14 nubi sparse +12.1° perc. +10.5° Assenti 3.6 SSO max 2.8 Libeccio 45 % 1022 hPa 17 cielo coperto +10.1° perc. +8.6° Assenti 3 SSO max 4.8 Libeccio 55 % 1021 hPa 20 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° Assenti 2.6 ESE max 5.4 Scirocco 61 % 1022 hPa 23 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° Assenti 4.2 ESE max 7.4 Scirocco 65 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:53

