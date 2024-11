Meteo Partinico, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Partinico indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e piogge leggere, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina ci sarà un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature, che si attesteranno tra i 16°C e i 21°C, risulteranno gradevoli, ma l’umidità sarà piuttosto elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Partinico avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 40%, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 2%. Con l’avanzare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 15°C.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere nuvoloso, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 21,3°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 69%, e ci sarà una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 16%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 53%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 12:00. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 20,2°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,82mm. L’umidità salirà ulteriormente, superando il 75%.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a interessare Partinico, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e la probabilità di pioggia sarà attorno al 25%. Il vento si presenterà come una leggera brezza, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud-Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Partinico evidenziano una giornata variabile, con piogge leggere nel pomeriggio e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, sarà importante monitorare gli aggiornamenti, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.9° perc. +15.7° prob. 9 % 7.7 SSE max 8.1 Scirocco 83 % 1026 hPa 5 nubi sparse +15.7° perc. +15.5° prob. 8 % 8.2 SSE max 8.4 Scirocco 81 % 1026 hPa 8 nubi sparse +18.7° perc. +18.4° prob. 6 % 5.9 SSE max 6.6 Scirocco 65 % 1027 hPa 11 nubi sparse +21.3° perc. +20.8° prob. 16 % 0.5 NNO max 6 Maestrale 53 % 1026 hPa 14 pioggia leggera +19.2° perc. +19° 0.82 mm 6.1 NO max 6.8 Maestrale 67 % 1025 hPa 17 pioggia leggera +16.8° perc. +16.7° 0.65 mm 4.5 NE max 6 Grecale 83 % 1025 hPa 20 nubi sparse +16.5° perc. +16.3° prob. 28 % 7.4 SE max 9.6 Scirocco 82 % 1025 hPa 23 nubi sparse +16° perc. +15.8° prob. 18 % 6.8 S max 6.9 Ostro 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:59

