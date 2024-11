Meteo Partinico, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 19 Novembre a Partinico indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nelle ore serali. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,9°C e una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative.

Durante la mattina, le condizioni rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a raggiungere i 19,9°C intorno a mezzogiorno. La brezza si farà sentire con una velocità di circa 15 km/h, rendendo l’aria piacevole e fresca. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 56%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,6°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera variazione della copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. La brezza si manterrà costante, contribuendo a un’atmosfera gradevole.

Con l’arrivo della sera, si prevede un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 15,6°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma la probabilità di pioggia aumenterà leggermente.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Partinico indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, si dovrà prestare attenzione all’aumento della nuvolosità previsto per la sera di Martedì, che potrebbe preludere a cambiamenti nei giorni successivi. La situazione meteo rimarrà sotto osservazione, ma per ora si potrà godere di una giornata all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Partinico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16° perc. +15.7° prob. 7 % 10.2 SO max 15.5 Libeccio 78 % 1017 hPa 5 nubi sparse +15.7° perc. +15.4° prob. 10 % 9.5 SO max 13.5 Libeccio 77 % 1017 hPa 8 cielo sereno +17.2° perc. +16.9° Assenti 9.5 SO max 12.5 Libeccio 73 % 1018 hPa 11 cielo sereno +19.7° perc. +19.2° Assenti 13.5 OSO max 19.4 Libeccio 56 % 1017 hPa 14 cielo sereno +19.4° perc. +18.9° Assenti 12.3 O max 17.3 Ponente 59 % 1016 hPa 17 cielo sereno +15.8° perc. +15.6° Assenti 11.1 SO max 15.4 Libeccio 82 % 1017 hPa 20 nubi sparse +15.9° perc. +15.8° Assenti 12 SSO max 18.7 Libeccio 85 % 1018 hPa 23 nubi sparse +16.6° perc. +16.5° prob. 2 % 15.4 SO max 23.9 Libeccio 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.