Meteo Partinico, le previsioni per domani martedì 26 novembre

Martedì 26 Novembre a Partinico si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le prime ore del giorno, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i +12,6°C e i +18,6°C, mentre le condizioni di vento saranno generalmente leggere, provenienti da sud e sud-ovest. L’umidità si attesterà attorno all’81%, con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1023-1025 hPa.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +12,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 5%. La brezza leggera, con velocità di circa 10 km/h, garantirà un clima gradevole, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno all’81%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a mantenersi sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i +18,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 4%, permettendo ai raggi del sole di riscaldare l’aria. Il vento si presenterà leggero, con velocità che varieranno tra i 9 e i 11 km/h, rendendo la mattinata particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle previsioni meteo. Le nubi sparse inizieranno a fare la loro comparsa, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 38%. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai +15,5°C. Il vento continuerà a soffiare da sud-ovest, mantenendo una velocità leggera di circa 5-8 km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 75%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà progressivamente più coperto, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 99%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +14°C, mentre il vento rimarrà leggero, con velocità di circa 8 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’82%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Partinico nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile aumento delle nuvole e una leggera diminuzione delle temperature. Domani si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, mentre dopodomani potrebbe esserci un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo. Sarà quindi opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Partinico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.8° perc. +12.2° Assenti 11.1 S max 11.4 Ostro 81 % 1025 hPa 5 cielo sereno +12.6° perc. +12° Assenti 10.6 S max 10.9 Ostro 80 % 1025 hPa 8 cielo sereno +15.3° perc. +14.7° Assenti 9.3 S max 10.7 Ostro 70 % 1025 hPa 11 cielo sereno +18.2° perc. +17.6° Assenti 10.9 SSO max 12.7 Libeccio 60 % 1024 hPa 14 nubi sparse +18.3° perc. +17.8° Assenti 8.2 SO max 9.8 Libeccio 61 % 1023 hPa 17 nubi sparse +15.5° perc. +15° Assenti 5.6 SSO max 7.1 Libeccio 75 % 1023 hPa 20 cielo coperto +14° perc. +13.6° Assenti 8.5 S max 8.6 Ostro 82 % 1024 hPa 23 nubi sparse +13.6° perc. +13.1° Assenti 9.8 S max 10 Ostro 82 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:48

