Meteo Partinico, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Partinico per Venerdì 8 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% nelle ore serali. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +15,6°C e +19,7°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni che varierà durante la giornata, con picchi di pioggia leggera soprattutto nelle ore centrali.

Durante la notte, le nubi sparse domineranno il cielo, con temperature che si attesteranno intorno a +16,2°C. La probabilità di pioggia sarà moderata, ma le precipitazioni rimarranno assenti. Con l’arrivo della mattina, la situazione cambierà, e si assisterà a piogge leggere che continueranno fino a metà giornata. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +19,7°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto e a una sensazione di umidità crescente, con valori che toccheranno il 93%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano che le piogge continueranno, con intensità che varierà da leggera a moderata. Le temperature si manterranno attorno ai +18,8°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. La velocità del vento sarà debole, con direzione prevalentemente da nord-est. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno raggiungere i 0,79 mm entro le ore pomeridiane.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà completamente coperto, e le piogge continueranno a cadere, portando a un clima umido e fresco. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +17,3°C. La probabilità di pioggia rimarrà alta, e le condizioni di umidità si manterranno sopra il 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Partinico nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Sabato, quando si prevede un parziale diradamento delle nubi e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, le temperature rimarranno fresche, e sarà necessario prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha programmi all’aperto. La settimana successiva potrebbe portare a un clima più stabile, con temperature in aumento e minori probabilità di pioggia.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Partinico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16° perc. +15.8° prob. 6 % 10.1 SSE max 11.1 Scirocco 81 % 1025 hPa 5 pioggia leggera +15.6° perc. +15.4° 0.15 mm 9.3 SSE max 10.1 Scirocco 81 % 1025 hPa 8 pioggia leggera +18.4° perc. +18.1° 0.11 mm 6.6 SE max 9.4 Scirocco 68 % 1025 hPa 11 pioggia leggera +19.6° perc. +19.2° 0.52 mm 5.4 O max 5.9 Ponente 63 % 1025 hPa 14 pioggia leggera +19.4° perc. +19.1° 0.44 mm 5.2 NNE max 4.4 Grecale 66 % 1024 hPa 17 pioggia leggera +18.1° perc. +17.9° 0.75 mm 1.2 ESE max 4 Scirocco 73 % 1025 hPa 20 cielo coperto +18.1° perc. +17.8° prob. 42 % 2.2 SSO max 3.1 Libeccio 72 % 1025 hPa 23 cielo coperto +17.3° perc. +17° prob. 28 % 4.5 S max 4.8 Ostro 75 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.