Meteo Paternò, le previsioni per il weekend 15 – 17 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3% e temperature intorno ai +13,5°C. La mattina porterà un aumento della temperatura fino a +17,8°C e una leggera umidità al 46%. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno +17,5°C. La sera, le temperature scenderanno a +11,5°C con nubi sparse e umidità al 72%. Sabato, il cielo sarà coperto da nubi sparse, ma si schiarirà nel corso della mattina, raggiungendo +16,8°C. Domenica, si prevede un cielo sereno con temperature fino a 20,2°C nel pomeriggio, ideale per attività all’aperto.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,5°C, con una temperatura percepita di +13,1°C. La velocità del vento sarà di 6 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 6,6 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1016 hPa. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, intorno al 13%.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole e la temperatura salirà fino a +17,8°C alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 14%. La velocità del vento si manterrà intorno ai 17 km/h, sempre da Nord Ovest, con raffiche che potranno arrivare a 23,8 km/h. L’umidità scenderà al 46%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 1%. Le temperature raggiungeranno il picco di +17,5°C alle 13:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 13,5 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 18,4 km/h. L’umidità rimarrà intorno al 47%, garantendo un pomeriggio gradevole e asciutto.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse. Le temperature scenderanno a +11,5°C alle 21:00, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 48%. La velocità del vento sarà di 8,1 km/h, mentre l’umidità salirà al 72%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Sabato 16 Novembre

Nella notte di Sabato 16 Novembre, il cielo sarà coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 40%. Le temperature si attesteranno intorno ai +10,8°C, con una temperatura percepita di +9,9°C. La velocità del vento sarà di 7,9 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 10,8 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà e diventerà sereno. Le temperature saliranno fino a +16,8°C alle 11:00, con una copertura nuvolosa che scenderà a 0%. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 5 km/h, e l’umidità scenderà al 50%, rendendo l’atmosfera più piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno i 17,6°C alle 13:00. La velocità del vento sarà di 4 km/h, con raffiche che non supereranno i 8,3 km/h. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 47%, garantendo un pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Nella sera, il cielo continuerà a essere sereno. Le temperature scenderanno a +11,5°C alle 21:00, con una leggera brezza da Nord Ovest. L’umidità rimarrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata perfetta per una passeggiata.

Domenica 17 Novembre

Nella notte di Domenica 17 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +10,7°C, con una temperatura percepita di +9,6°C. La velocità del vento sarà di 6,3 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 7,6 km/h. L’umidità sarà al 67%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere sereno e le temperature saliranno fino a +17,3°C alle 10:00. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 6,4 km/h, con un’umidità che scenderà al 49%, rendendo l’atmosfera molto gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno i 20,2°C alle 13:00. La velocità del vento sarà di 4,5 km/h, con un’umidità che si attesterà al 40%. Non si prevedono precipitazioni, garantendo un pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo sarà ancora sereno. Le temperature scenderanno a +13,7°C alle 20:00, con una leggera brezza da Ovest. L’umidità rimarrà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1017 hPa. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata perfetta per godere di un fine settimana all’aperto.

In conclusione, il fine settimana a Paternò si preannuncia all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cieli sereni. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno condizioni ideali per godere di passeggiate e momenti di relax. Non ci saranno precipitazioni significative, quindi sarà possibile approfittare di ogni momento di questo weekend.

