Meteo Paternò, le previsioni per la prossima settimana 4 – 7 Novembre

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 1% e temperature intorno ai 14,8°C. Durante la mattina, il tempo rimarrà sereno, con un incremento della temperatura fino a 18,3°C. Nel pomeriggio, si raggiungerà un picco di 22°C. Martedì, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e temperature attorno ai 14,8°C. Mercoledì, si prevede un cielo parzialmente nuvoloso con temperature che raggiungeranno i 21,2°C. Giovedì, arriveranno piogge leggere e la temperatura scenderà a 15,9°C. Umidità e pressione atmosferica varieranno nei prossimi giorni.

Lunedì 4 Novembre

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,8°C, con una temperatura percepita di 14,3°C. La velocità del vento sarà di 5 km/h proveniente da Nord Ovest, mentre l’umidità si manterrà attorno al 76%. La pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Durante la mattina, il tempo continuerà a rimanere sereno. Alle 06:00, la temperatura salirà a 14,2°C con una leggera brezza di 3,3 km/h. A partire dalle 08:00, si registrerà un incremento della temperatura fino a 18,3°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 7%. L’umidità scenderà al 58% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e la temperatura raggiungerà il picco di 22°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 4,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 48% e la pressione atmosferica continuerà a scendere, arrivando a 1023 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà ancora sereno fino alle 20:00, quando si registreranno poche nuvole. La temperatura scenderà a 15,7°C e l’umidità aumenterà fino all’82%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Martedì 5 Novembre

Nella notte di Martedì 5 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 46%. La temperatura si attesterà attorno ai 14,8°C, con una temperatura percepita di 14,4°C. La velocità del vento sarà di 2,8 km/h proveniente da Nord Ovest, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’82%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno. Alle 08:00, la temperatura salirà a 18°C con una leggera brezza di 2,3 km/h. L’umidità scenderà al 63% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno fino alle 14:00, quando si registreranno alcune nubi sparse. La temperatura raggiungerà i 21,1°C e la velocità del vento aumenterà a 7,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 53% e la pressione atmosferica si manterrà a 1022 hPa.

Nella sera, il cielo si presenterà sereno fino alle 20:00, quando si registreranno poche nuvole. La temperatura scenderà a 15,6°C e l’umidità aumenterà fino all’84%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Mercoledì 6 Novembre

Nella notte di Mercoledì 6 Novembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 31%. La temperatura si attesterà attorno ai 14,8°C, con una temperatura percepita di 14,5°C. La velocità del vento sarà di 3,1 km/h proveniente da Nord Ovest, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’85%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà nuvoloso con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 70%. Alle 09:00, la temperatura salirà a 19,4°C con una leggera brezza di 2,9 km/h. L’umidità scenderà al 61% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole. La temperatura raggiungerà i 21,2°C e la velocità del vento aumenterà a 7,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 53% e la pressione atmosferica si manterrà a 1024 hPa.

Nella sera, il cielo rimarrà nuvoloso con una copertura nuvolosa del 28%. La temperatura scenderà a 16,2°C e l’umidità aumenterà fino all’82%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa.

Giovedì 7 Novembre

Nella notte di Giovedì 7 Novembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 40%. La temperatura si attesterà attorno ai 15°C, con una temperatura percepita di 14,8°C. La velocità del vento sarà di 0,4 km/h proveniente da Sud, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’89%.

Durante la mattina, si prevedono piogge leggere con una copertura nuvolosa del 15%. Alle 08:00, la temperatura salirà a 17,3°C con una leggera brezza di 3,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 78% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1028 hPa.

Nel pomeriggio, le piogge leggere continueranno con una copertura nuvolosa del 24%. La temperatura raggiungerà i 19,1°C e la velocità del vento aumenterà a 8,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 69% e la pressione atmosferica si manterrà a 1027 hPa.

Nella sera, le piogge leggere continueranno con una copertura nuvolosa del 55%. La temperatura scenderà a 15,9°C e l’umidità aumenterà fino all’84%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1027 hPa.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima variabile, con temperature che si manterranno generalmente miti, ma con l’arrivo di piogge leggere nella giornata di Giovedì. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto.

