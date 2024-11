Meteo Pavia, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Pavia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 6,5°C e i 9,1°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori elevati, attorno al 90%, contribuendo a una sensazione di freschezza. Non si registreranno precipitazioni significative, rendendo il giorno adatto per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile coprirsi bene.

Durante la notte, le condizioni meteo a Pavia presenteranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 6,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 66%, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 93%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che salirà lentamente fino a raggiungere i 8,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e l’umidità si manterrà attorno all’88%. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno piogge, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dall’umidità.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 9,1°C alle 14:00, con una leggera diminuzione prevista verso le ore successive. Il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con una copertura che scenderà al 91%. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’aria più gradevole, anche se l’umidità rimarrà elevata.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 6,5°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, e non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Pavia indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno fresche. È probabile che la situazione rimanga stabile, senza significative variazioni, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare l’umidità e le temperature fresche.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Pavia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +6.7° perc. +6° Assenti 5.1 ENE max 5.1 Grecale 94 % 1014 hPa 4 cielo coperto +6.2° perc. +6.2° Assenti 3.3 ENE max 3.5 Grecale 94 % 1013 hPa 7 cielo coperto +6.2° perc. +6.2° prob. 4 % 0.5 OSO max 1.3 Libeccio 95 % 1013 hPa 10 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° prob. 1 % 2.6 SO max 3 Libeccio 90 % 1012 hPa 13 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° prob. 3 % 4.2 SO max 5.1 Libeccio 86 % 1009 hPa 16 nubi sparse +7.4° perc. +7.4° prob. 2 % 2.9 SO max 3.4 Libeccio 91 % 1007 hPa 19 cielo coperto +7° perc. +7° Assenti 4.2 OSO max 4.6 Libeccio 91 % 1007 hPa 22 cielo coperto +6.6° perc. +6.6° Assenti 3.7 OSO max 3.8 Libeccio 90 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:48

