Meteo Pavia, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

Mercoledì 13 Novembre a Pavia si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso delle ore. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno fresche, con valori massimi che raggiungeranno i 11,5°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse e un cielo che si coprirà nel corso della giornata influenzeranno la percezione termica, rendendo l’atmosfera più umida e fresca.

Durante la notte, Pavia avrà un cielo con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 6,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 3,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1026 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 9,5°C entro le 10:00. La brezza leggera proveniente da sud-ovest contribuirà a rendere l’aria più gradevole, nonostante l’umidità rimanga elevata. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile, favorendo condizioni di stabilità.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più dense. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11,5°C, ma la sensazione di freschezza aumenterà a causa dell’umidità e della diminuzione della velocità del vento. Le condizioni rimarranno asciutte, senza precipitazioni previste.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a un clima più umido e fresco. Le temperature scenderanno fino a 7,2°C e l’umidità salirà fino all’81%. La pressione atmosferica continuerà a oscillare attorno ai 1021 hPa, mentre il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno raggiungere i 10,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Pavia indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e un’alternanza di sole e nuvole. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con possibilità di un aumento della copertura nuvolosa e temperature che non supereranno i 12°C. Gli amanti del clima fresco troveranno quindi condizioni favorevoli per le loro attività all’aperto, mentre chi cerca il sole dovrà attendere un miglioramento delle condizioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Pavia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +6.3° perc. +6.3° Assenti 2.8 NE max 3.4 Grecale 75 % 1026 hPa 4 nubi sparse +5.6° perc. +5.6° Assenti 1.8 SO max 3.2 Libeccio 78 % 1025 hPa 7 cielo sereno +5.4° perc. +4.5° Assenti 5.1 SO max 5.3 Libeccio 81 % 1025 hPa 10 cielo sereno +9.5° perc. +9.5° Assenti 2.7 SO max 3.6 Libeccio 68 % 1025 hPa 13 cielo sereno +11.5° perc. +10.3° Assenti 2.2 E max 3.7 Levante 60 % 1023 hPa 16 nubi sparse +8.9° perc. +8.9° Assenti 1.7 ENE max 2.1 Grecale 72 % 1021 hPa 19 cielo coperto +7.6° perc. +6.9° Assenti 5.3 ESE max 5.5 Scirocco 77 % 1022 hPa 22 cielo coperto +7.4° perc. +6.2° Assenti 7.4 E max 9.8 Levante 79 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:53

