Meteo Pavia, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Pavia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, che lasceranno spazio a momenti di sole. Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con cieli sereni e temperature che raggiungeranno il picco. La sera porterà un ritorno di nuvole sparse, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di +8°C e un’umidità elevata al 90%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 4,6 km/h da Ovest-Nord Ovest. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa rimarrà alta, raggiungendo il 100% alle 01:00 e mantenendosi tale fino alle 05:00, quando la temperatura scenderà a +7,4°C.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a schiarirsi, passando a nubi sparse. La temperatura si attesterà intorno ai 6,6°C e il vento aumenterà la sua intensità, raggiungendo i 10 km/h. Le temperature continueranno a salire, con valori che toccheranno i 12,3°C entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno e le temperature raggiungeranno il massimo di 12,9°C alle 14:00. La velocità del vento sarà sostenuta, con punte fino a 34,7 km/h. La sensazione di freschezza sarà accentuata dalla brezza tesa, ma il clima rimarrà gradevole.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il cielo si presenterà ancora sereno, con temperature che scenderanno a 8,7°C. Le nuvole inizieranno a tornare, ma senza portare piogge. La temperatura continuerà a scendere, arrivando a 4,8°C entro le 23:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pavia indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima che si manterrà prevalentemente sereno e temperature in linea con la stagione. Tuttavia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa nei giorni successivi, pertanto sarà opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Pavia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8° perc. +8° Assenti 3.2 O max 3.7 Ponente 89 % 1000 hPa 4 cielo coperto +7.6° perc. +6.3° Assenti 7.8 O max 10.5 Ponente 89 % 997 hPa 7 nubi sparse +6.6° perc. +4.8° Assenti 9.1 O max 13.1 Ponente 86 % 997 hPa 10 nubi sparse +10.2° perc. +9.2° Assenti 12.8 ONO max 18.6 Maestrale 72 % 997 hPa 13 cielo sereno +12.8° perc. +11.7° Assenti 16.8 O max 25.6 Ponente 62 % 996 hPa 16 cielo sereno +10.7° perc. +9° Assenti 20.5 NNO max 42.3 Maestrale 44 % 998 hPa 19 cielo sereno +7.9° perc. +4.9° Assenti 18.8 NNO max 38.6 Maestrale 33 % 1003 hPa 22 nubi sparse +5.6° perc. +3.8° Assenti 7.8 NO max 21.9 Maestrale 39 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:47

