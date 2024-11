Meteo Pavia, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 27 Novembre, Pavia si troverà a fronteggiare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,9°C. La situazione non cambierà significativamente nelle prime ore del giorno, quando la copertura nuvolosa rimarrà al 100% e le temperature subiranno lievi oscillazioni, raggiungendo un massimo di 9,5°C intorno a mezzogiorno.

Nel complesso, le previsioni meteo indicano un andamento piuttosto stabile, con venti leggeri e umidità elevata che caratterizzeranno l’intera giornata. Non si prevedono precipitazioni significative, il che potrebbe rendere la situazione più sopportabile nonostante il cielo grigio.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno tra 8,1°C e 9,5°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,1 km/h e 4,9 km/h, proveniente principalmente da ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con la presenza di nubi sparse che porteranno a una diminuzione della copertura nuvolosa al 73%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 9,9°C e 10,1°C, con venti che continueranno a soffiare debolmente. Questo potrebbe offrire qualche momento di tregua dal grigiore della mattina.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a poche nuvole e portando le temperature a scendere nuovamente, fino a raggiungere i 7,2°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità si manterrà attorno al 92%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pavia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e una copertura nuvolosa che potrebbe alternarsi tra momenti di cielo coperto e schiarite. Domani si prevede un clima simile, mentre dopodomani potrebbero esserci ulteriori miglioramenti, con la possibilità di un cielo più sereno. Gli amanti del sole dovranno comunque pazientare, poiché le condizioni meteo non promettono un cambiamento radicale nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Pavia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.9° perc. +7.9° Assenti 1.2 N max 1.2 Tramontana 95 % 1024 hPa 4 cielo coperto +8° perc. +8° Assenti 1.1 NO max 1.2 Maestrale 95 % 1024 hPa 7 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° prob. 2 % 2 ONO max 2.2 Maestrale 95 % 1024 hPa 10 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° prob. 2 % 3.9 O max 4.2 Ponente 92 % 1025 hPa 13 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° Assenti 4.3 OSO max 4.4 Libeccio 87 % 1024 hPa 16 nubi sparse +8.7° perc. +8.7° Assenti 2.8 SO max 3.5 Libeccio 91 % 1024 hPa 19 poche nuvole +7.9° perc. +7.9° Assenti 3.8 OSO max 4.1 Libeccio 92 % 1025 hPa 22 poche nuvole +7.4° perc. +6.8° Assenti 4.9 O max 5 Ponente 92 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 16:43

