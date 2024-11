Meteo Perugia, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Perugia di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 7,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 94% verso le prime ore del mattino. La mattina si presenterà con piogge leggere, con temperature che varieranno da 10,1°C a 12,1°C. Le precipitazioni si intensificheranno nel corso della giornata, con valori di pioggia che arriveranno fino a 0,36mm nel pomeriggio. La sera continuerà a portare pioggia leggera, con temperature che scenderanno a 9,5°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con nubi sparse e una temperatura di 6,6°C. La velocità del vento sarà debole, attorno ai 4 km/h, proveniente da Est-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 10,1°C. Le piogge inizieranno a manifestarsi, con una leggera intensità. La velocità del vento sarà di circa 2,7 km/h, e l’umidità continuerà a mantenersi elevata.

Il pomeriggio porterà un incremento delle precipitazioni, con temperature che raggiungeranno il picco di 13,8°C. Le piogge saranno leggere, con accumuli che varieranno tra 0,21mm e 0,36mm. La velocità del vento aumenterà leggermente, fino a 6,6 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest.

La sera si presenterà con piogge persistenti, con temperature che scenderanno a 9,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi con una leggera intensità. La velocità del vento sarà molto bassa, attorno ai 2,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Perugia nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni nuvolose e piovose. Martedì e Mercoledì si prevede un miglioramento parziale, con possibili schiarite, ma le temperature rimarranno fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° Assenti 3.1 SE max 3.8 Scirocco 80 % 1013 hPa 5 cielo coperto +8.6° perc. +8.6° Assenti 2 E max 2.8 Levante 81 % 1012 hPa 8 cielo coperto +10.1° perc. +9.2° Assenti 2.7 NNE max 3.1 Grecale 80 % 1014 hPa 11 pioggia leggera +12.1° perc. +11.4° 0.13 mm 1.8 ESE max 4.5 Scirocco 79 % 1013 hPa 14 pioggia leggera +13.5° perc. +12.9° 0.36 mm 6.6 SSO max 11.2 Libeccio 76 % 1012 hPa 17 pioggia leggera +10.4° perc. +9.8° 0.23 mm 1.9 ESE max 3.7 Scirocco 87 % 1012 hPa 20 pioggia leggera +10.1° perc. +9.5° 0.13 mm 0.7 NO max 3 Maestrale 89 % 1013 hPa 23 pioggia leggera +9.5° perc. +9.5° 0.17 mm 3.4 ESE max 3.5 Scirocco 93 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:42

