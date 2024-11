Meteo Perugia, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Perugia si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio nuvoloso e piogge leggere nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 14°C durante le ore centrali, con un abbassamento previsto nel pomeriggio e in serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 35 km/h. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore di pioggia, mentre la probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 100% durante il pomeriggio.

Nella notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che oscilleranno tra i 8,6°C e i 9,2°C. La velocità del vento sarà contenuta, con intensità che non supererà i 4 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 90%, creando una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 11,6°C. Tuttavia, il cielo rimarrà in gran parte nuvoloso, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,76 mm. Le temperature scenderanno gradualmente, toccando i 12,6°C alle 15:00. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 33 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà leggermente, con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 9°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, ma la probabilità di pioggia diminuirà drasticamente, portando a una serata più tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Perugia nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati, poiché le condizioni possono variare rapidamente. Domani si prevede una giornata più soleggiata, mentre dopodomani potrebbe esserci un ulteriore innalzamento delle temperature, rendendo il clima più gradevole.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° prob. 13 % 3.5 SE max 3.5 Scirocco 87 % 1013 hPa 5 nubi sparse +8.2° perc. +8.2° prob. 4 % 2.5 SO max 3.1 Libeccio 90 % 1013 hPa 8 nubi sparse +10.2° perc. +9.5° prob. 3 % 3.6 SSO max 5.3 Libeccio 86 % 1013 hPa 11 nubi sparse +14.2° perc. +13.5° prob. 17 % 13.9 SSO max 22.2 Libeccio 70 % 1011 hPa 14 pioggia leggera +13.4° perc. +12.8° 0.76 mm 17.7 SSO max 33 Libeccio 77 % 1009 hPa 17 pioggia leggera +10.3° perc. +9.8° 0.28 mm 13.1 SSO max 32.5 Libeccio 92 % 1010 hPa 20 poche nuvole +9.1° perc. +7.2° prob. 3 % 12.6 SSO max 30.6 Libeccio 94 % 1009 hPa 23 nubi sparse +9.7° perc. +7.4° prob. 1 % 16.6 SSO max 45.5 Libeccio 91 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:41

