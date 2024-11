Meteo Perugia, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Perugia si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Le previsioni meteo indicano una temperatura massima di circa 13°C e una minima che si attesterà intorno ai 8°C. La copertura nuvolosa sarà costante durante tutta la giornata, con un’umidità che si aggirerà attorno all’85%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud e sud-est, con velocità che varieranno da 1,6 km/h a 8,3 km/h.

Nella notte, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 8,8°C e 9,2°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. L’umidità sarà alta, attorno all’87%, e non si prevedono precipitazioni. I venti saranno leggeri, con una velocità che si attesterà intorno ai 4,9 km/h.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 10,7°C entro le 08:00 e i 12°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, con umidità che scenderà leggermente fino all’82%. I venti continueranno a essere leggeri, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,4 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 13°C intorno alle 12:00 e si manterranno attorno ai 12°C fino alle 16:00. Anche in questo intervallo, il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di precipitazioni molto bassa, attorno all’1-3%. L’umidità si manterrà tra l’84% e il 90%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 9,9°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con umidità che si attesterà intorno al 93%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Perugia nei prossimi giorni indicano una continuità di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni meteo rimarranno stabili, rendendo possibile una settimana senza particolari eventi atmosferici.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 3.9 S max 4.3 Ostro 89 % 1024 hPa 5 cielo coperto +9.2° perc. +8.7° Assenti 5.5 SSE max 6 Scirocco 92 % 1023 hPa 8 cielo coperto +10.7° perc. +10.1° Assenti 4.3 S max 6.8 Ostro 89 % 1024 hPa 11 cielo coperto +12.8° perc. +12.3° Assenti 7.2 SSE max 18 Scirocco 82 % 1022 hPa 14 cielo coperto +12.8° perc. +12.3° prob. 1 % 5.4 SSE max 10.7 Scirocco 86 % 1022 hPa 17 cielo coperto +11.5° perc. +11.1° prob. 1 % 5.4 SE max 6.2 Scirocco 90 % 1022 hPa 20 cielo coperto +10.4° perc. +9.9° prob. 4 % 6 SSE max 6 Scirocco 92 % 1023 hPa 23 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° prob. 3 % 2.6 SSE max 3.1 Scirocco 93 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:37

