Meteo Perugia, le previsioni per domani sabato 9 novembre

Sabato 9 Novembre a Perugia si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con nubi sparse, che si intensificheranno nella mattina per poi attenuarsi nel pomeriggio. La temperatura percepita si manterrà su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 16°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 12 km/h.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 9°C. L’umidità sarà piuttosto alta, superando il 90%, e il vento soffierà leggermente da Nord-Nord Est. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che salirà gradualmente fino a raggiungere i 15°C entro le ore centrali della giornata. L’intensità del vento rimarrà contenuta, con velocità che si aggireranno attorno ai 9 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con il ritorno di nubi sparse e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature toccheranno il massimo di 16°C intorno alle ore 13:00, per poi scendere a 14°C nel tardo pomeriggio. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 64%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità leggera.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 8°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 91%, e il vento si presenterà sempre da Nord-Nord Est, mantenendo una velocità di circa 7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Perugia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa nei giorni successivi, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in questo periodo, mentre chi desidera giornate più soleggiate dovrà attendere un miglioramento delle condizioni meteorologiche.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +8.8° perc. +7.9° Assenti 6.9 NNE max 7 Grecale 91 % 1026 hPa 5 nubi sparse +9.4° perc. +8.6° Assenti 6.5 NNE max 7.3 Grecale 88 % 1026 hPa 8 cielo coperto +11.5° perc. +10.8° Assenti 7.3 NNE max 9.9 Grecale 80 % 1026 hPa 11 cielo coperto +15.2° perc. +14.5° Assenti 9.5 NNE max 11.4 Grecale 65 % 1024 hPa 14 nubi sparse +15.5° perc. +14.8° Assenti 11 NNE max 12.1 Grecale 64 % 1023 hPa 17 nubi sparse +10.5° perc. +9.8° Assenti 9.4 N max 11.6 Tramontana 84 % 1023 hPa 20 nubi sparse +9° perc. +7.8° Assenti 7.8 NNE max 8 Grecale 89 % 1023 hPa 23 poche nuvole +8° perc. +6.8° Assenti 7.5 NNE max 7.3 Grecale 92 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:49

