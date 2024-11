Meteo Pesaro, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pesaro di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, superando l’80%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno tra i 12,7°C e i 13,8°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 8,6 km/h, contribuendo a una sensazione di freschezza. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra l’81% e l’85%, e non si registreranno piogge.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle previsioni del tempo: a partire dalle 13:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con accumuli di circa 0,11 mm. Le temperature si manterranno intorno ai 13,4°C, mentre il vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 13,1 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con un’umidità che toccherà il 89%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 12,5°C. La velocità del vento continuerà a diminuire, mantenendosi sotto i 10 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’86%, senza possibilità di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Pesaro di Lunedì 18 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti, con l’unico evento significativo rappresentato dalla pioggia leggera nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con cieli nuvolosi e temperature simili, rendendo opportuno prepararsi a un clima autunnale tipico della stagione.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Pesaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.8° perc. +12.1° prob. 4 % 5.2 NO max 5.1 Maestrale 74 % 1013 hPa 4 cielo coperto +12.7° perc. +12.1° prob. 3 % 4.6 NO max 4 Maestrale 78 % 1012 hPa 7 cielo coperto +12.8° perc. +12.2° prob. 4 % 4.7 ONO max 4.2 Maestrale 82 % 1013 hPa 10 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° prob. 5 % 7.7 ONO max 6.6 Maestrale 84 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +13.6° perc. +13.2° 0.11 mm 10.5 NO max 9.9 Maestrale 86 % 1013 hPa 16 cielo coperto +13° perc. +12.6° prob. 23 % 13 NNO max 12.3 Maestrale 89 % 1013 hPa 19 cielo coperto +12.7° perc. +12.3° prob. 1 % 7.8 NO max 7.3 Maestrale 87 % 1014 hPa 22 cielo coperto +12.5° perc. +12.1° prob. 1 % 5 NO max 4.7 Maestrale 86 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:37

