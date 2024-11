Meteo Pescara, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Pescara per Lunedì 18 Novembre si presenteranno variabili, con un predominio di nubi sparse durante gran parte della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra +11,8°C e +16,1°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 70% nel pomeriggio. I venti saranno prevalentemente leggeri, con velocità che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, il meteo si presenterà con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai +11,8°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si aggirerà attorno al 51%. I venti soffieranno da Sud-Ovest a una velocità di circa 10,3 km/h, rendendo la notte piuttosto tranquilla.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino all’83%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +15,7°C entro le ore centrali della mattina. L’umidità si manterrà attorno al 53%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri, con intensità che non supererà i 5,5 km/h.

Il pomeriggio porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai +15,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che scenderanno fino al 60%. I venti saranno moderati, con una velocità di circa 6,1 km/h, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 66%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai +13°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest a una velocità di circa 8 km/h, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pescara indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera diminuzione delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteo generali. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione la copertura nuvolosa e l’umidità, che potrebbero influenzare il comfort durante le ore diurne.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.8° perc. +10.3° Assenti 10.3 SSO max 12.1 Libeccio 52 % 1013 hPa 4 nubi sparse +11.9° perc. +10.6° Assenti 5.1 SO max 4.9 Libeccio 57 % 1012 hPa 7 nubi sparse +12.6° perc. +11.4° Assenti 4.1 S max 4.7 Ostro 58 % 1013 hPa 10 nubi sparse +15.2° perc. +14.1° Assenti 4.2 E max 4.9 Levante 52 % 1013 hPa 13 nubi sparse +15.9° perc. +15.1° Assenti 6.1 NE max 5.5 Grecale 59 % 1012 hPa 16 nubi sparse +14.4° perc. +13.8° Assenti 2.5 N max 4.2 Tramontana 70 % 1012 hPa 19 cielo coperto +13.7° perc. +13° Assenti 7.5 ONO max 7.6 Maestrale 70 % 1013 hPa 22 cielo coperto +13° perc. +12.1° Assenti 7.6 O max 8.1 Ponente 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.