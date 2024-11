Meteo Pescara, le previsioni per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Pescara si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,8°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. Con l’avanzare della mattina, le previsioni meteo indicano una continuazione di nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 15,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% nel pomeriggio, mentre le raffiche di vento si manterranno moderate.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di 12,8°C e un’umidità del 65%. La brezza leggera accompagnerà la notte, con venti provenienti da Ovest. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, ma si registrerà una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse. Le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo i 15,3°C a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,2 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà sostanziali variazioni, con il cielo che rimarrà coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 60%. Le condizioni di vento si manterranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, le nubi sparse faranno la loro comparsa, portando a una leggera diminuzione della temperatura, che scenderà fino a 12,4°C. L’umidità si attesterà intorno al 65%, mentre il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pescara indicano una continuazione di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un possibile miglioramento della situazione meteo nei giorni successivi, con schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, per il momento, i cittadini di Pescara dovranno prepararsi a una giornata nuvolosa e fresca.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.8° perc. +11.8° Assenti 6.6 OSO max 6.7 Libeccio 64 % 1021 hPa 4 cielo coperto +11.7° perc. +10.6° Assenti 6.6 SO max 6 Libeccio 64 % 1020 hPa 7 nubi sparse +11.8° perc. +10.7° Assenti 7 OSO max 6.8 Libeccio 64 % 1021 hPa 10 cielo coperto +14.1° perc. +13° Assenti 2.4 E max 6.4 Levante 56 % 1021 hPa 13 cielo coperto +15.4° perc. +14.4° Assenti 8.4 ESE max 13.5 Scirocco 54 % 1020 hPa 16 cielo coperto +14.3° perc. +13.3° Assenti 8.4 ESE max 11.6 Scirocco 60 % 1021 hPa 19 nubi sparse +13.2° perc. +12.2° prob. 1 % 8.6 SSO max 9.5 Libeccio 64 % 1022 hPa 22 nubi sparse +12.5° perc. +11.5° prob. 1 % 4.6 SO max 4.5 Libeccio 65 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:41

