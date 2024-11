Meteo Pescara, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Pescara si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Le previsioni meteo indicano temperature che si attesteranno intorno ai 17,7°C nel pomeriggio, con una leggera diminuzione verso la sera. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, con una maggiore presenza di nubi al mattino e nel tardo pomeriggio, mentre la sera si assisterà a schiarite. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da sud e sud-ovest, con velocità che raggiungeranno i 14,4 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 13°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 68%, e non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà la notte, mantenendo un clima relativamente mite.

Nella mattina, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una temperatura che si attesterà sui 12,4°C. La copertura nuvolosa sarà alta, intorno al 93%, e i venti continueranno a soffiare da ovest-sud-ovest a una velocità di circa 7 km/h. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità rimarrà attorno al 70%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, con un aumento delle temperature fino a raggiungere i 17,7°C. La copertura nuvolosa diminuirà, portando a momenti di sole alternati a nubi sparse. I venti si intensificheranno, raggiungendo i 14,4 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 56%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo sereno e temperature che scenderanno a circa 14,6°C. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, con velocità che potranno arrivare fino a 19,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Pescara indicano una giornata variabile, con temperature miti e una leggera brezza. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le notti rimarranno fresche e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13° perc. +12.2° Assenti 7.3 OSO max 7.5 Libeccio 68 % 1013 hPa 4 cielo coperto +12.6° perc. +11.8° Assenti 7.3 OSO max 7.7 Libeccio 70 % 1012 hPa 7 nubi sparse +12.9° perc. +12° Assenti 7.1 OSO max 7.8 Libeccio 68 % 1012 hPa 10 nubi sparse +16.5° perc. +15.6° prob. 1 % 4.2 SSE max 6.6 Scirocco 55 % 1012 hPa 13 nubi sparse +17.7° perc. +17° prob. 1 % 13.3 ESE max 13.5 Scirocco 56 % 1009 hPa 16 nubi sparse +16.1° perc. +15.5° prob. 1 % 9.7 SE max 13 Scirocco 66 % 1009 hPa 19 cielo sereno +15.1° perc. +14.4° prob. 1 % 11.9 SSO max 14.7 Libeccio 64 % 1008 hPa 22 cielo sereno +14.6° perc. +13.8° prob. 1 % 13.4 SO max 19.8 Libeccio 66 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.