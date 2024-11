Meteo Peschiera Borromeo, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Peschiera Borromeo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge che si intensificheranno nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 3°C e i 8°C, mentre l’umidità si presenterà elevata, superando il 90% nelle ore più piovose. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 18 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 5°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con un’umidità al 67% e una leggera brezza proveniente da est-nord-est. Con l’arrivo della mattina, il cielo si manterrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a 8°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, la nuvolosità aumenterà progressivamente, portando a un cielo coperto nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambio significativo: il cielo diventerà completamente coperto e si verificheranno piogge leggere a partire dalle 16:00, con un’intensificazione delle precipitazioni che porterà a pioggia moderata nelle ore serali. Le temperature percepite scenderanno, raggiungendo i 3°C in serata. L’umidità aumenterà ulteriormente, toccando punte del 94%.

La sera sarà caratterizzata da piogge persistenti, con accumuli che potranno arrivare a 1,75 mm entro le 19:00 e continuare a scendere fino a 0,33 mm in tarda serata. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 3°C, mentre il vento manterrà una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni meteo per Peschiera Borromeo nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo a partire da Domenica. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno quindi prestare attenzione alle condizioni meteo, pianificando con cautela le proprie uscite. La giornata di Giovedì si preannuncia quindi come una giornata da trascorrere prevalentemente al chiuso, in attesa di un ritorno a condizioni più favorevoli nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +5.4° perc. +3.1° prob. 13 % 10.2 ENE max 19.6 Grecale 78 % 1007 hPa 4 nubi sparse +5.2° perc. +2.9° prob. 1 % 10.2 E max 15.8 Levante 80 % 1008 hPa 7 poche nuvole +4.4° perc. +4.4° Assenti 1.5 ESE max 3.3 Scirocco 85 % 1010 hPa 10 poche nuvole +7.1° perc. +7.1° Assenti 1.5 ESE max 2.8 Scirocco 69 % 1009 hPa 13 cielo coperto +7.8° perc. +6.6° Assenti 7.1 ESE max 8.2 Scirocco 64 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +6.8° perc. +5° 0.18 mm 9.2 E max 14.4 Levante 71 % 1002 hPa 19 pioggia moderata +4.1° perc. +1.7° 1.75 mm 9.8 ENE max 17 Grecale 94 % 999 hPa 22 pioggia leggera +3° perc. +0.7° 0.33 mm 8.4 NNE max 14.8 Grecale 95 % 995 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 16:45

