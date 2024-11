Meteo Piacenza, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Piacenza indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,4°C e una leggera brezza proveniente da est. Con l’avanzare della mattinata, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi sparse e un aumento della temperatura.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con un cielo coperto e temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 6,3°C verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà elevata, con valori che toccheranno il 100%. La velocità del vento varierà tra i 5,8 km/h e i 12,7 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente orientata verso est-sud-est.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi fitte a una condizione di poche nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 10,7°C intorno alle 11:00. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 6,9 km/h, con una direzione che continuerà a essere sud-est. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 59%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 11,2°C alle 13:00. Le condizioni di sereno si manterranno fino a sera, con una leggera brezza che accompagnerà il calo delle temperature, che si attesteranno intorno ai 6,3°C in serata. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque su valori accettabili.

La sera si preannuncia tranquilla, con un cielo sereno e temperature che scenderanno lentamente. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si attesteranno tra i 3,7 km/h e i 7,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, garantendo una serata fresca ma piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Piacenza nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori moderati e un cielo prevalentemente sereno. Domani e dopodomani si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate soleggiate e fresche, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Piacenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.3° perc. +4.9° prob. 1 % 12.7 ESE max 29.4 Scirocco 83 % 1022 hPa 4 cielo coperto +6.3° perc. +4.8° prob. 2 % 7.8 ESE max 11.7 Scirocco 86 % 1022 hPa 7 nubi sparse +6.4° perc. +6.4° Assenti 2.7 SE max 3.1 Scirocco 84 % 1023 hPa 10 poche nuvole +10° perc. +8.8° Assenti 4.6 E max 9.6 Levante 64 % 1024 hPa 13 cielo sereno +11.2° perc. +9.9° Assenti 5 SE max 5.9 Scirocco 57 % 1022 hPa 16 cielo sereno +8.5° perc. +8.5° Assenti 3.9 S max 4.2 Ostro 69 % 1022 hPa 19 cielo sereno +7.1° perc. +5.8° Assenti 7.5 SO max 7.2 Libeccio 73 % 1023 hPa 22 cielo sereno +6.5° perc. +5.5° Assenti 6 SO max 5.9 Libeccio 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:50

