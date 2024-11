Meteo Piacenza, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Piacenza si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando tra +6,9°C e +10,4°C. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6,6 km/h. L’umidità si attesterà su valori elevati, intorno al 93%, contribuendo a una sensazione di freddo maggiore.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai +6,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 91% di copertura entro le prime ore del mattino. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, con valori che non scenderanno sotto i +6,4°C. La velocità del vento sarà debole, con direzione prevalentemente da Est e Sud Est.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +10,1°C intorno a mezzogiorno. L’umidità rimarrà alta, attorno all’84%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varieranno tra 0,4 km/h e 6,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà bassa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai +9,6°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 88%, mentre l’umidità si manterrà elevata. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con direzione prevalentemente da Nord Ovest.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +7,0°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità continuerà a mantenersi alta, con valori che raggiungeranno il 93%. La velocità del vento sarà moderata, ma non si prevedono eventi di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Piacenza nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno fresche. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo fino a mercoledì, quando potrebbe esserci un lieve miglioramento. Tuttavia, l’umidità elevata e le temperature fresche continueranno a caratterizzare il clima della città. Gli appassionati di meteorologia dovranno tenere d’occhio le evoluzioni, poiché le previsioni del tempo potrebbero riservare sorprese nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +6.7° perc. +6.7° Assenti 2.6 E max 2.6 Levante 94 % 1014 hPa 4 cielo coperto +6.4° perc. +6.4° Assenti 1.6 E max 1.6 Levante 94 % 1013 hPa 7 cielo coperto +6.6° perc. +6.6° prob. 16 % 2.3 ONO max 2.4 Maestrale 94 % 1013 hPa 10 cielo coperto +9.2° perc. +8.7° prob. 9 % 5.5 NO max 5.7 Maestrale 86 % 1012 hPa 13 nubi sparse +10.4° perc. +9.6° prob. 16 % 6.1 NO max 6 Maestrale 83 % 1009 hPa 16 cielo coperto +8.6° perc. +8.6° prob. 7 % 4.6 NO max 5.6 Maestrale 91 % 1007 hPa 19 cielo coperto +7.4° perc. +6.4° Assenti 6.3 ONO max 6.5 Maestrale 93 % 1007 hPa 22 cielo coperto +7° perc. +6.2° Assenti 5.5 ONO max 5.4 Maestrale 91 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:46

