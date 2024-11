Meteo Piacenza, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 16 Novembre, Piacenza si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente sereno, con qualche nuvola che farà capolino nel pomeriggio e in serata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 4,2°C al mattino fino a un massimo di 11°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,4 km/h. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra l’64% e l’83%.

Durante la notte, Piacenza godrà di un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 5°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 3%, e il vento soffierà da est-sud-est a una velocità di circa 1,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1026 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 10°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera da ovest porterà un po’ di freschezza, con velocità del vento che varierà tra 5 e 7 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 64%.

Il pomeriggio vedrà un leggero aumento della temperatura, che toccherà i 11°C. La presenza di poche nuvole non influenzerà significativamente il bel tempo, e il vento continuerà a soffiare da nord-ovest a una velocità di circa 5 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1022 hPa.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare nuovamente, stabilizzandosi intorno ai 6°C. Il cielo si presenterà ancora con poche nuvole, e il vento continuerà a mantenere una velocità moderata. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 79%.

In conclusione, le previsioni meteo per Piacenza indicano una giornata di Sabato 16 Novembre caratterizzata da un clima mite e sereno, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel meteo. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un weekend all’insegna della tranquillità atmosferica.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +5.1° perc. +5.1° Assenti 1.6 SE max 2.7 Scirocco 82 % 1026 hPa 4 cielo sereno +4.6° perc. +4.6° Assenti 2.8 O max 2.9 Ponente 82 % 1025 hPa 7 cielo sereno +4.5° perc. +3.1° Assenti 6.2 O max 6.2 Ponente 83 % 1025 hPa 10 cielo sereno +9.1° perc. +8.1° Assenti 7.4 ONO max 8.7 Maestrale 69 % 1024 hPa 13 poche nuvole +11° perc. +9.9° Assenti 5.7 NO max 6.3 Maestrale 64 % 1022 hPa 16 cielo sereno +7.9° perc. +7.9° Assenti 4.8 ONO max 4.9 Maestrale 79 % 1021 hPa 19 cielo sereno +6.9° perc. +6.3° Assenti 4.9 SO max 5.2 Libeccio 82 % 1020 hPa 22 poche nuvole +6.5° perc. +5.6° Assenti 5.5 OSO max 5.8 Libeccio 78 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:48

