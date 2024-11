Meteo Piazza Armerina, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Piazza Armerina di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e serata. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 9,9°C e i 16,4°C, mentre il vento si presenterà con intensità variabile, prevalentemente da ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, rendendo il giorno ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 11,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 57%, con una leggera brezza proveniente da ovest. La probabilità di pioggia sarà contenuta al 21%, garantendo una notte tranquilla.

Nella mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 15,6°C entro le 11:00. Il vento si manterrà debole, con velocità attorno ai 13,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa, attorno all’11%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 90%, con un vento che si farà più leggero, raggiungendo i 6,8 km/h. Anche in questo caso, la probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori attorno al 13%.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che si schiarirà e passerà a un cielo sereno. Le temperature scenderanno fino a 9,9°C e il vento si presenterà come una leggera brezza. La probabilità di pioggia sarà praticamente assente, attestandosi intorno all’1%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Piazza Armerina nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno fresche e un cielo che si schiarirà. Venerdì e Sabato si prevede un ulteriore aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Piazza Armerina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.6° perc. +11.1° prob. 30 % 15.1 O max 39 Ponente 91 % 1010 hPa 5 nubi sparse +11° perc. +10.4° prob. 27 % 9.5 O max 15.4 Ponente 89 % 1009 hPa 8 cielo coperto +13.4° perc. +12.7° prob. 11 % 8.3 NO max 16.9 Maestrale 73 % 1012 hPa 11 cielo coperto +15.6° perc. +14.6° prob. 11 % 13.9 ONO max 18.3 Maestrale 55 % 1011 hPa 14 cielo coperto +16° perc. +15.1° prob. 14 % 10.7 O max 14.7 Ponente 55 % 1010 hPa 17 nubi sparse +12.3° perc. +11.6° prob. 7 % 4.9 OSO max 8.4 Libeccio 77 % 1012 hPa 20 cielo sereno +10.4° perc. +9.9° Assenti 5.4 SO max 5.8 Libeccio 90 % 1013 hPa 23 cielo sereno +9.9° perc. +8.7° prob. 5 % 9.1 O max 20.2 Ponente 93 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:47

