Meteo Piazza Armerina, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Piazza Armerina indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e piogge leggere, che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 12,2°C e i 14,5°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, superando il 90% nelle ore serali. La direzione del vento sarà prevalentemente da Est, con velocità che varieranno tra 4,4 km/h e 8,5 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 12°C. L’umidità sarà alta, attorno all’81%, e non si prevedono precipitazioni significative. Le condizioni di mattina non porteranno miglioramenti, con il cielo ancora coperto e l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 10:00. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 14,5°C alle 11:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo evidenziano un incremento delle precipitazioni, con piogge che si intensificheranno, portando a valori di accumulo di circa 1,55 mm entro le 17:00. Le temperature si manterranno attorno ai 12,5°C, mentre l’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 87%. Le condizioni di cielo rimarranno nuvolose e piovose.

La sera si preannuncia altrettanto piovosa, con piogge moderate che porteranno a un accumulo totale di circa 2,4 mm entro le 20:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 11,4°C. L’umidità continuerà a rimanere elevata, sfiorando il 94%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Piazza Armerina non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di pioggia persistano anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori simili. Sarà quindi opportuno prepararsi a un clima umido e fresco, con la possibilità di ulteriori precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Piazza Armerina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12° perc. +11.3° prob. 21 % 4.4 NE max 5.2 Grecale 80 % 1018 hPa 5 cielo coperto +11.6° perc. +10.9° prob. 23 % 4.6 ENE max 5.4 Grecale 82 % 1018 hPa 8 cielo coperto +13.1° perc. +12.4° prob. 23 % 6.6 E max 10.7 Levante 74 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +14.5° perc. +13.8° 0.15 mm 7.7 ESE max 10.8 Scirocco 69 % 1019 hPa 14 cielo coperto +13.5° perc. +12.9° prob. 58 % 8.1 SE max 14.7 Scirocco 77 % 1018 hPa 17 pioggia moderata +12.2° perc. +11.8° 1.55 mm 5.1 ESE max 13.5 Scirocco 87 % 1018 hPa 20 pioggia moderata +11.4° perc. +11.1° 2.4 mm 4.8 ENE max 8.5 Grecale 93 % 1019 hPa 23 cielo coperto +11.2° perc. +10.9° prob. 79 % 6.1 E max 9.9 Levante 93 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:53

