Meteo Piazza Armerina, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

Le previsioni meteo per Piazza Armerina di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre al mattino il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà, con valori termici che raggiungeranno il picco. La sera si prevede tranquilla, con temperature in lieve diminuzione.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il meteo mostrerà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 28% e una temperatura di +9,5°C. La velocità del vento sarà di 5,6 km/h proveniente da Ovest, con un’umidità del 68%. Proseguendo verso le prime ore del mattino, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà l’88% alle 01:00, con una temperatura in lieve calo a +9,4°C. Tuttavia, già dalle 06:00, il cielo si schiarirà, presentandosi sereno e portando la temperatura a +9°C.

La mattina si preannuncia particolarmente favorevole, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, il termometro segnerà +13,3°C, e alle 12:00 si raggiungerà il valore massimo di +18,5°C. Durante queste ore, il cielo rimarrà sereno, con una bassa percentuale di copertura nuvolosa, che non supererà il 1%. La velocità del vento varierà tra i 4,8 km/h e i 12,9 km/h, mantenendo una brezza leggera.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 5%, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 19,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi a +11,5°C alle 20:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendo condizioni tranquille.

In conclusione, le previsioni del tempo per Piazza Armerina di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata di bel tempo, con temperature piacevoli e cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo l’atmosfera ideale per godere delle bellezze locali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Piazza Armerina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +9.3° perc. +8.7° Assenti 5.9 O max 7.2 Ponente 68 % 1016 hPa 5 nubi sparse +9° perc. +8.4° Assenti 6 ONO max 6.7 Maestrale 70 % 1015 hPa 8 cielo sereno +13.3° perc. +12.1° Assenti 4.8 ONO max 6.3 Maestrale 56 % 1016 hPa 11 cielo sereno +17.7° perc. +16.8° Assenti 10.9 O max 16.3 Ponente 46 % 1015 hPa 14 cielo sereno +18.9° perc. +17.9° Assenti 11.6 ONO max 17.5 Maestrale 42 % 1014 hPa 17 cielo sereno +13.1° perc. +12.1° Assenti 4.4 NNO max 5.5 Maestrale 65 % 1015 hPa 20 cielo sereno +11.5° perc. +10.5° Assenti 4 N max 4.8 Tramontana 69 % 1017 hPa 23 cielo sereno +10.8° perc. +9.7° Assenti 3.7 NO max 4.1 Maestrale 69 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:48

