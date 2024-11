Meteo Pietrasanta, le previsioni per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Pietrasanta si preannuncia una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa quasi totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 70%. I venti, provenienti principalmente da Nord Est, si presenteranno con intensità di brezza leggera, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole nonostante la mancanza di sole.

Nella notte, le condizioni meteo saranno stabili, con un cielo coperto e temperature che oscilleranno attorno ai 10°C. L’umidità aumenterà progressivamente, raggiungendo il 63% entro le prime ore del mattino. I venti si manterranno leggeri, con velocità intorno ai 9 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 15°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si attesterà attorno al 50%, mentre i venti continueranno a soffiare da Nord Est con intensità di brezza leggera. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così una giornata asciutta.

Nel pomeriggio, le temperature subiranno una leggera flessione, attestandosi sui 13°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con un’umidità che aumenterà fino al 69%. Anche in questo frangente, non si registreranno piogge, e i venti continueranno a soffiare con una velocità che potrà raggiungere i 12 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno intorno ai 10°C. Il cielo rimarrà coperto, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 72%. I venti, sempre da Nord Est, manterranno una leggera intensità, rendendo la serata fresca ma non particolarmente fredda.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pietrasanta nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni di stabilità atmosferica potrebbero persistere anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe tardare a farsi vedere.

