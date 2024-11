Meteo Pietrasanta, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Pietrasanta si presenterà con un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli sereni, che si trasformeranno in copertura nuvolosa nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 18,6°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,1 km/h.

Durante la notte, i cieli si presenteranno sereni con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà assente e l’umidità si manterrà attorno al 76%. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un clima gradevole.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% intorno alle 07:00. Le temperature si alzeranno progressivamente, partendo da 14,1°C fino a raggiungere i 18,5°C entro le 12:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si aggireranno tra i 3,1 km/h e i 5 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di sole. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 61%. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Sud Ovest, con intensità leggera.

La sera porterà un ritorno a cieli più coperti, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 14,7°C. Anche in questo frangente, la velocità del vento rimarrà bassa, contribuendo a un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pietrasanta mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il clima complessivamente favorevole per attività all’aperto. Si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono subire variazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.7° perc. +14.2° Assenti 5.9 NE max 5.7 Grecale 75 % 1024 hPa 5 poche nuvole +14.2° perc. +13.7° Assenti 5.7 NE max 5.8 Grecale 74 % 1024 hPa 8 cielo coperto +16.2° perc. +15.6° Assenti 3.3 ENE max 4.4 Grecale 67 % 1025 hPa 11 cielo coperto +18.2° perc. +17.7° Assenti 3.9 S max 3.2 Ostro 61 % 1025 hPa 14 nubi sparse +18.4° perc. +18° Assenti 4.2 SSO max 3.3 Libeccio 63 % 1024 hPa 17 nubi sparse +15.7° perc. +15.3° Assenti 3.7 NE max 3.7 Grecale 77 % 1024 hPa 20 nubi sparse +15.1° perc. +14.7° Assenti 5.4 NE max 5 Grecale 78 % 1025 hPa 23 cielo coperto +14.7° perc. +14.2° Assenti 5.2 NE max 5.3 Grecale 77 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:00

