Meteo Pietrasanta, le previsioni per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre a Pietrasanta indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e piogge leggere che si alterneranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La presenza di umidità elevata e venti leggeri completeranno il quadro meteorologico di questo giorno.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che raggiungerà il 70%. I venti, provenienti da Est-Nord Est, si muoveranno a una velocità di circa 6,3 km/h, creando una leggera brezza. Non si registreranno precipitazioni significative, ma ci sarà una probabilità di pioggia leggera nelle ore successive.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e si prevede l’arrivo di piogge leggere a partire dalle ore 10:00, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 16,6°C. La pioggia sarà accompagnata da una leggera brezza, con venti che si muoveranno a una velocità di circa 3,6 km/h. L’umidità aumenterà fino a raggiungere l’81%. Le previsioni del tempo indicano che le precipitazioni continueranno fino a metà giornata, con accumuli di pioggia leggera.

Nel pomeriggio, si assisterà a un proseguimento delle piogge, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,5°C. Le condizioni di cielo coperto persisteranno, e l’umidità rimarrà elevata, toccando il 86%. I venti continueranno a soffiare leggeri, con raffiche che non supereranno i 8,5 km/h. La pioggia si presenterà con intensità variabile, ma senza accumuli significativi.

La sera porterà un graduale miglioramento, con il cielo che rimarrà comunque coperto. Le temperature scenderanno fino a 13,6°C, e l’umidità si manterrà attorno al 78%. I venti si faranno leggermente più intensi, ma non si prevedono precipitazioni. La probabilità di pioggia diminuirà, rendendo la serata più tranquilla rispetto al resto della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Pietrasanta indicano un Sabato caratterizzato da piogge leggere e cielo coperto, con temperature miti e umidità elevata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Pietrasanta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.3° perc. +14.8° prob. 6 % 8.2 ENE max 10.7 Grecale 72 % 1025 hPa 5 pioggia leggera +15° perc. +14.6° 0.11 mm 7.2 NE max 9.4 Grecale 79 % 1025 hPa 8 cielo coperto +15.5° perc. +15.2° prob. 22 % 2.9 ENE max 5.5 Grecale 79 % 1025 hPa 11 pioggia leggera +16° perc. +15.7° 0.12 mm 3.6 NE max 6.6 Grecale 78 % 1024 hPa 14 pioggia leggera +15.6° perc. +15.4° 0.52 mm 3.2 N max 6.3 Tramontana 85 % 1023 hPa 17 cielo coperto +14.9° perc. +14.7° prob. 31 % 4.1 NE max 4.6 Grecale 84 % 1023 hPa 20 cielo coperto +14° perc. +13.7° Assenti 5.8 NE max 5.8 Grecale 83 % 1023 hPa 23 cielo coperto +13.6° perc. +13.1° Assenti 6.9 NE max 7.2 Grecale 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.