Meteo Pietrasanta, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Pietrasanta indicano una giornata caratterizzata da un inizio instabile, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di schiarita. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti per la stagione, ma con un calo previsto nel corso della giornata. La presenza di nuvole sparse e la possibilità di pioggia leggera accompagneranno gli abitanti e i visitatori della città.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,8°C, con una temperatura percepita di 14,4°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 46,9 km/h da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 77,1 km/h, creando condizioni di burrasca. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,89 mm di pioggia.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare piogge leggere, ma con una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai 11,3°C e la velocità del vento si ridurrà a 13,1 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà presente, ma le condizioni miglioreranno progressivamente, portando a schiarite nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento, con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 9,8°C. Il vento sarà più leggero, con velocità attorno ai 10,4 km/h. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, permettendo a qualche raggio di sole di farsi strada tra le nuvole.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 7,6°C. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera più gradevole. La pressione atmosferica salirà, raggiungendo valori di 1015 hPa, segno di un miglioramento delle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni meteo per Pietrasanta nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione. Dopo una giornata di Venerdì caratterizzata da piogge e nuvole, il weekend si presenterà con condizioni più favorevoli, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Gli abitanti potranno quindi godere di un clima più mite e di un’atmosfera più serena nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Pietrasanta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.6° perc. +13° prob. 12 % 37.8 O max 69.6 Ponente 74 % 994 hPa 5 pioggia leggera +11.3° perc. +10.7° 0.24 mm 15.9 O max 19.3 Ponente 85 % 996 hPa 8 nubi sparse +11.6° perc. +10.6° Assenti 10.3 NNO max 15.5 Maestrale 68 % 1001 hPa 11 poche nuvole +14.1° perc. +12.4° Assenti 15.5 NNO max 28.4 Maestrale 32 % 1003 hPa 14 nubi sparse +13.8° perc. +11.9° Assenti 11.6 NNO max 15.5 Maestrale 28 % 1006 hPa 17 nubi sparse +9.8° perc. +8.4° Assenti 10.4 NNE max 10.7 Grecale 37 % 1010 hPa 20 poche nuvole +7.9° perc. +6.1° Assenti 10 NE max 10.2 Grecale 38 % 1013 hPa 23 poche nuvole +7.3° perc. +5.5° Assenti 9.6 NE max 10.5 Grecale 38 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:45

