Meteo Pioltello, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Domenica 3 Novembre a Pioltello si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso che si trasformerà in un pomeriggio sereno. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno gradevoli, con valori massimi che raggiungeranno i 17,9°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse al mattino lascerà spazio a un cielo sereno nel pomeriggio, mentre la sera si presenterà con poche nuvole. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,4 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,8°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 94% alle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà significativa, con valori che toccheranno il 92%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle ore 11:00, quando si inizieranno a vedere schiarite. Le temperature si manterranno tra i 12,4°C e i 17°C, con un leggero aumento previsto. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2,6 km/h e i 4,6 km/h, proveniente principalmente da est-sud-est. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 70%.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 13:00, il cielo si schiarirà completamente, portando a un clima più sereno e piacevole. Le temperature raggiungeranno il picco di 17,9°C alle ore 13:00, per poi scendere leggermente a 15,3°C entro le ore 17:00. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori che non supereranno i 5,9 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, portandosi attorno al 66%.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che scenderanno fino a 1,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pioltello indicano una giornata che inizierà con nuvole e umidità, ma che si trasformerà in un pomeriggio sereno e gradevole. I prossimi giorni potrebbero mantenere condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Pioltello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.6° perc. +13° Assenti 4.2 E max 4.2 Levante 78 % 1026 hPa 4 cielo coperto +12.8° perc. +12.3° Assenti 5 E max 5.9 Levante 82 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12.8° perc. +12.3° Assenti 2.6 ESE max 3.2 Scirocco 83 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16.2° perc. +15.7° Assenti 4.6 SE max 5.3 Scirocco 73 % 1027 hPa 13 cielo sereno +17.9° perc. +17.5° Assenti 4.3 SSE max 3 Scirocco 66 % 1025 hPa 16 cielo sereno +16.1° perc. +15.7° Assenti 5.5 SE max 8.4 Scirocco 77 % 1025 hPa 19 poche nuvole +14.6° perc. +14.2° Assenti 1.5 ESE max 1.5 Scirocco 83 % 1026 hPa 22 cielo sereno +13.7° perc. +13.4° Assenti 2.4 E max 2.5 Levante 87 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.