Meteo Pioltello, le previsioni per domani martedì 26 novembre

Le condizioni meteo a Pioltello per Martedì 26 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso durante la notte e la mattina, con un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 7,5°C durante le prime ore, per poi salire leggermente fino a raggiungere i 8,5°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà totale, con cieli coperti che non lasceranno spazio a schiarite significative. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2 km/h e 5 km/h, con direzione prevalentemente orientale.

Durante la notte, Pioltello sarà interessata da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,5°C. La pioggia si intensificherà leggermente alle 03:00, quando si registrerà un incremento nell’intensità, portando a piogge moderate. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e l’umidità si manterrà alta, attorno al 95%. Le precipitazioni continueranno fino alle prime ore del mattino, con accumuli che raggiungeranno circa 1,02 mm.

Nella mattina, la situazione non cambierà molto, con piogge leggere che continueranno a cadere fino a circa le 11:00. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 8°C, mentre la velocità del vento si manterrà bassa. Le condizioni di pioggia si attenueranno verso il pranzo, ma il cielo rimarrà coperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, con la pioggia che cesserà e il cielo che rimarrà coperto, senza però schiarite. Le temperature raggiungeranno il picco di 8,5°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6,8 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 91%.

La sera si presenterà con cieli ancora coperti, ma senza precipitazioni. La temperatura si manterrà stabile attorno agli 8°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. Il vento continuerà a soffiare da est, mantenendo una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni meteo per Pioltello indicano un Martedì 26 Novembre caratterizzato da piogge nelle prime ore e un progressivo miglioramento nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con possibilità di schiarite e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole dovranno però attendere qualche giorno prima di vedere il sole splendere nuovamente.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +7.5° perc. +7.5° 0.4 mm 0.3 SE max 0.8 Scirocco 93 % 1022 hPa 4 pioggia leggera +7.7° perc. +7.7° 0.73 mm 1.1 SSO max 1.1 Libeccio 95 % 1022 hPa 7 pioggia leggera +7.7° perc. +7.7° 0.68 mm 2.7 SSE max 3.4 Scirocco 96 % 1022 hPa 10 cielo coperto +8° perc. +8° prob. 74 % 3.6 S max 4.2 Ostro 95 % 1023 hPa 13 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° prob. 9 % 4.3 SE max 5 Scirocco 91 % 1022 hPa 16 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° prob. 9 % 4.3 E max 6.8 Levante 94 % 1023 hPa 19 cielo coperto +8° perc. +8° Assenti 3.2 E max 4.4 Levante 94 % 1024 hPa 22 cielo coperto +8° perc. +8° prob. 1 % 2.6 ESE max 3.3 Scirocco 93 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 16:42

