Meteo Pioltello, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Pioltello si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, che si trasformeranno nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, con una massima che raggiungerà i 12,2°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che si faranno sentire, specialmente nelle ore serali.

Nella notte, le condizioni meteo a Pioltello saranno caratterizzate da nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 8,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 73%, con una leggera brezza proveniente da Ovest. Con il passare delle ore, la mattina si presenterà con un cielo sereno e una temperatura che salirà lentamente, raggiungendo i 10,5°C entro le 10:00. L’umidità sarà in calo, attestandosi attorno al 55%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo. La temperatura massima si stabilirà intorno ai 12°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 3 e i 5 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 62%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura che scenderà a 9,1°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e le raffiche di vento si intensificheranno, con velocità che potranno arrivare fino a 10,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 69%, rendendo l’aria piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Pioltello indicano un trend di instabilità, con un cielo che si manterrà nuvoloso e temperature che varieranno, ma senza precipitazioni significative. Si prevede che il clima rimarrà fresco, con temperature che si attesteranno tra i 7°C e i 12°C. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno giornate di sole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Pioltello

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +7.8° perc. +7.8° Assenti 1.8 ONO max 2.3 Maestrale 65 % 1025 hPa 5 cielo sereno +7.2° perc. +7.2° Assenti 1.4 OSO max 1.7 Libeccio 69 % 1025 hPa 8 cielo sereno +8.3° perc. +8.3° Assenti 2.5 OSO max 3.5 Libeccio 66 % 1025 hPa 11 cielo sereno +11.3° perc. +9.9° Assenti 4.5 SSO max 3.2 Libeccio 55 % 1024 hPa 14 nubi sparse +12° perc. +10.6° Assenti 4.1 SSO max 2.8 Libeccio 52 % 1022 hPa 17 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° Assenti 4.1 S max 5.1 Ostro 62 % 1021 hPa 20 cielo coperto +8.6° perc. +8.6° Assenti 3.6 SE max 6 Scirocco 69 % 1021 hPa 23 cielo coperto +8.3° perc. +7.5° Assenti 6.1 ESE max 10.3 Scirocco 71 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:51

