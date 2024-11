Meteo Piombino, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Piombino nel corso di Lunedì 11 Novembre si presenteranno particolarmente favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà completamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un’atmosfera fresca e piacevole. Con l’assenza di precipitazioni e un’umidità che si manterrà attorno al 65%, la situazione risulterà ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

Nella mattina, il sole continuerà a dominare il cielo, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 16,2°C alle ore 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 6%, e il vento, sempre da Nord Est, si presenterà con intensità moderata, intorno ai 12 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi al 42%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che toccheranno un massimo di 17,2°C alle ore 14:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità si manterrà attorno al 40%, contribuendo a un clima piacevole e ideale per attività all’aperto.

La sera porterà con sé un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 14°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole che non influenzerà la visibilità delle stelle. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile, attorno al 61%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Piombino nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Martedì e mercoledì si prevede un leggero aumento delle temperature, che potrebbero superare i 18°C, mantenendo sempre un clima secco e ventilato. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di queste splendide giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Piombino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.7° perc. +13.9° Assenti 14 ENE max 15.6 Grecale 64 % 1020 hPa 5 cielo sereno +13.7° perc. +12.7° Assenti 16.7 NE max 19.6 Grecale 58 % 1020 hPa 8 cielo sereno +13.8° perc. +12.6° Assenti 18.6 NE max 27.6 Grecale 53 % 1021 hPa 11 cielo sereno +16.2° perc. +15° Assenti 12 ENE max 17.1 Grecale 42 % 1021 hPa 14 cielo sereno +17.2° perc. +16.1° Assenti 11.1 NE max 13.3 Grecale 42 % 1020 hPa 17 cielo sereno +15.8° perc. +14.8° Assenti 13.1 NE max 13.7 Grecale 51 % 1020 hPa 20 cielo sereno +14.4° perc. +13.4° Assenti 15.2 ENE max 16.3 Grecale 59 % 1020 hPa 23 poche nuvole +13.5° perc. +12.4° Assenti 16.2 ENE max 17.1 Grecale 61 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:55

