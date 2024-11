Meteo Piombino, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Piombino si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% entro le ore centrali della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 16,1°C e i 17,7°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa, mentre l’umidità si manterrà intorno al 64-70%.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo si presenterà sereno fino alle prime ore del mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,9°C. A partire dalle 06:00, si inizierà a notare un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo completamente coperto entro le 07:00. Le temperature continueranno a mantenersi stabili, con valori che si aggireranno intorno ai 16°C.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17,4°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, con velocità comprese tra i 4,1 km/h e i 7,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 64-70%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 17,7°C alle 14:00. I venti si faranno più deboli, con intensità che scenderà a circa 2,9 km/h. L’umidità rimarrà costante, contribuendo a una sensazione di caldo moderato.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a presentarsi nuvoloso, con temperature che scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi attorno ai 16,6°C. I venti si manterranno leggeri, e l’umidità si attesterà attorno al 70%. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Piombino indicano una giornata nuvolosa, ma con temperature miti e senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di cieli sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole potrebbero trovare opportunità di godere di momenti di bel tempo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Piombino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.6° perc. +16.2° Assenti 5.8 ENE max 4.3 Grecale 70 % 1024 hPa 5 nubi sparse +16.2° perc. +15.7° Assenti 6.7 E max 5.5 Levante 70 % 1024 hPa 8 cielo coperto +16.4° perc. +15.9° Assenti 7.5 ESE max 6.2 Scirocco 67 % 1025 hPa 11 cielo coperto +17.3° perc. +16.7° Assenti 5.8 SE max 5.1 Scirocco 64 % 1024 hPa 14 cielo coperto +17.7° perc. +17.2° Assenti 4.1 SSE max 4.1 Scirocco 64 % 1024 hPa 17 nubi sparse +17.6° perc. +17.1° Assenti 2 SE max 2.2 Scirocco 65 % 1024 hPa 20 nubi sparse +17.1° perc. +16.7° Assenti 5.9 E max 4.2 Levante 68 % 1024 hPa 23 nubi sparse +16.6° perc. +16.2° Assenti 6.3 E max 4.8 Levante 70 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:01

