Meteo Piombino, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Piombino indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registrerà un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,1°C. La velocità del vento varierà tra i 16,2 km/h e i 19,7 km/h, proveniente principalmente da Sud-Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con un’umidità che si manterrà attorno all’83%.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi nuvoloso, con la possibilità di piogge leggere a partire dalle 09:00. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 17°C, mentre la velocità del vento si ridurrà, raggiungendo i 12,4 km/h. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 70% entro le 12:00, con un’intensità di pioggia leggera che potrebbe accumulare circa 0,44 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un ulteriore deterioramento, con piogge che diventeranno più persistenti e diffuse. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 16,6°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi con intensità variabile, accumulando ulteriori millimetri di pioggia. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 1 km/h e 6,4 km/h.

La sera porterà un cielo ancora coperto, con la possibilità di brevi schiarite. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16,1°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’80%. La probabilità di pioggia diminuirà, ma non si escludono sporadiche piogge leggere.

In conclusione, le previsioni meteo per Piombino nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con la possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Giovedì e venerdì potrebbero presentarsi condizioni simili, con un cielo nuvoloso e temperature comprese tra i 15°C e i 17°C. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Piombino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.2° perc. +17.1° prob. 9 % 16.2 SE max 22.9 Scirocco 82 % 1020 hPa 5 nubi sparse +16.9° perc. +16.8° prob. 7 % 19.4 SSE max 22.2 Scirocco 83 % 1020 hPa 8 nubi sparse +16.4° perc. +16.4° prob. 43 % 20.9 SE max 25.1 Scirocco 85 % 1022 hPa 11 pioggia leggera +17.1° perc. +17° 0.44 mm 12.4 S max 15 Ostro 78 % 1022 hPa 14 pioggia leggera +16.9° perc. +16.6° 0.18 mm 1 N max 5.5 Tramontana 77 % 1021 hPa 17 cielo coperto +16.6° perc. +16.3° prob. 63 % 8.4 NNE max 8.4 Grecale 79 % 1022 hPa 20 cielo coperto +16.4° perc. +16.1° prob. 21 % 8.9 N max 9.3 Tramontana 79 % 1023 hPa 23 cielo coperto +16.1° perc. +15.8° prob. 16 % 13.3 NNO max 12.6 Maestrale 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.