Meteo Pisa, le previsioni per domani sabato 9 novembre

Le previsioni meteo per Pisa di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere. Durante la notte, la città sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 13,5°C. La mattina si presenterà simile, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi, portando a una temperatura massima di circa 14,3°C. Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno, sebbene con intensità variabile, mentre la sera vedrà un graduale assestamento delle condizioni meteorologiche, mantenendo comunque un cielo nuvoloso.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,4°C, con una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 12,1 km/h, proveniente da Est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non mancheranno leggere piogge, con un accumulo di circa 0,12 mm.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno stabili attorno ai 13,6°C. Le piogge si intensificheranno, con accumuli che potranno raggiungere i 0,59 mm entro le 12:00. La velocità del vento si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque presente, contribuendo a un clima umido, con un’umidità che toccherà l’86%.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno significativamente. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,3°C, con piogge leggere che continueranno a cadere, portando a un accumulo totale di circa 0,26 mm. Il cielo rimarrà coperto, e la probabilità di pioggia si manterrà attorno al 46%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 9,5 km/h.

La sera porterà un leggero miglioramento, ma il cielo rimarrà nuvoloso. Le temperature scenderanno a circa 12,5°C e l’umidità si manterrà alta, attorno all’85%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il clima umido persisterà.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pisa nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose e umide. Domani, si assisterà a un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite, mentre dopodomani le temperature potrebbero subire un ulteriore abbassamento. È consigliabile tenere a mente queste condizioni per pianificare eventuali attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Pisa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.4° perc. +12.9° prob. 13 % 12.7 E max 18.4 Levante 79 % 1025 hPa 5 pioggia leggera +13.4° perc. +12.9° 0.12 mm 10.9 E max 15.6 Levante 80 % 1024 hPa 8 cielo coperto +13.8° perc. +13.4° prob. 31 % 8.2 E max 11.4 Levante 80 % 1025 hPa 11 pioggia leggera +14.2° perc. +13.8° 0.5 mm 7.7 E max 11.5 Levante 82 % 1024 hPa 14 pioggia leggera +13.9° perc. +13.6° 0.26 mm 6.1 NE max 8.9 Grecale 86 % 1023 hPa 17 cielo coperto +14.1° perc. +13.7° prob. 34 % 6.9 ENE max 9.5 Grecale 82 % 1023 hPa 20 cielo coperto +12.9° perc. +12.4° Assenti 5.8 ENE max 6.5 Grecale 84 % 1023 hPa 23 cielo coperto +12° perc. +11.4° Assenti 8.7 E max 9.9 Levante 85 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:56

