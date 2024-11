Meteo Pisticci, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Pisticci per Giovedì 14 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente umido e nuvoloso, con piogge intermittenti che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, mentre nel corso della mattina si registreranno valori leggermente inferiori, con picchi di 10,4°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100%.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto e si verificheranno piogge leggere, con una temperatura di 12°C e un’umidità che si manterrà alta, attorno al 69%. Le condizioni di pioggia continueranno fino alle prime ore del mattino, con intensità che varierà da leggera a moderata. Alle 03:00, si potranno registrare piogge moderate con una temperatura di 10,8°C e un aumento della velocità del vento, che raggiungerà i 9,4 km/h.

Durante la mattina, il clima rimarrà instabile, con piogge leggere che si protrarranno fino alle 08:00. Le temperature si manterranno tra i 10°C e i 14°C, con una leggera diminuzione della percezione termica. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, con probabilità di pioggia che si attesterà intorno all’85%. A partire dalle 09:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e una temperatura che potrà raggiungere i 12,5°C.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 12°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno al 68%, e non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6 km/h e i 12 km/h. Le probabilità di pioggia si ridurranno drasticamente, attestandosi intorno al 4%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 11°C. Il cielo rimarrà coperto e si verificheranno sporadiche piogge leggere, con un’umidità che raggiungerà il 78%. Le condizioni di vento saranno più calme, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Pisticci nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un clima umido e nuvoloso. Si prevede che le piogge possano continuare anche nei giorni successivi, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni del tempo. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste condizioni, pianificando con attenzione le loro uscite.

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +11.4° perc. +10.6° 0.31 mm 6.8 E max 14.5 Levante 75 % 1017 hPa 4 pioggia moderata +10.2° perc. +9.6° 1.03 mm 14.5 NNO max 26.6 Maestrale 89 % 1017 hPa 7 pioggia leggera +10.6° perc. +9.9° 0.15 mm 12.6 NO max 22.6 Maestrale 87 % 1018 hPa 10 nubi sparse +13.8° perc. +13° prob. 62 % 11.6 NO max 14.2 Maestrale 65 % 1017 hPa 13 nubi sparse +14.7° perc. +13.8° prob. 1 % 12.1 N max 12.1 Tramontana 61 % 1016 hPa 16 cielo coperto +12.3° perc. +11.5° prob. 4 % 6.4 N max 9.2 Tramontana 74 % 1017 hPa 19 cielo coperto +12.1° perc. +11.3° prob. 19 % 4.2 N max 6 Tramontana 76 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +11.2° perc. +10.6° 0.39 mm 0.7 ENE max 1.9 Grecale 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:35

