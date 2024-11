Meteo Pistoia, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Pistoia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nella mattina, con una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando attorno ai 13°C. Nel corso della giornata, si prevede un graduale miglioramento, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera, soprattutto nel pomeriggio. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che scenderanno fino a 7°C.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo si presenterà coperto con temperature intorno ai 13,1°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 61,8 km/h. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non mancheranno brevi rovesci. Proseguendo verso le prime ore del giorno, tra le 01:00 e le 05:00, le condizioni rimarranno simili, con piogge leggere intermittenti e temperature che varieranno leggermente, mantenendosi sempre sopra i 13°C.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con una temperatura massima che toccherà i 14,3°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest, mantenendo una velocità sostenuta. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’89%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo. Il cielo si presenterà coperto, ma le piogge tenderanno a diminuire, con temperature che scenderanno fino a 11,9°C alle 16:00. Le precipitazioni saranno più sporadiche, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 39%.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, le piogge riprenderanno, ma con intensità minore. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 8,4°C alle 20:00. La copertura nuvolosa rimarrà presente, ma si prevede un miglioramento verso la notte, con nubi sparse e una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 7°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Pistoia nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità che continuerà a manifestarsi. Giovedì e Venerdì si prevede un graduale miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Pistoia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +13.5° perc. +13.2° 0.13 mm 34 OSO max 68.4 Libeccio 87 % 1001 hPa 5 cielo coperto +13.6° perc. +13.4° prob. 47 % 34.1 SO max 64.1 Libeccio 90 % 999 hPa 8 pioggia leggera +13.9° perc. +13.6° 0.26 mm 34.8 OSO max 62.6 Libeccio 90 % 998 hPa 11 pioggia leggera +14.1° perc. +13.8° 0.33 mm 28.8 OSO max 52.7 Libeccio 86 % 996 hPa 14 cielo coperto +13.6° perc. +13.2° prob. 21 % 6.9 SO max 16.4 Libeccio 85 % 995 hPa 17 pioggia leggera +11.3° perc. +10.8° 0.43 mm 5.8 NNO max 10.6 Maestrale 89 % 997 hPa 20 pioggia leggera +8.4° perc. +7° 0.11 mm 8.7 N max 10.5 Tramontana 79 % 1001 hPa 23 nubi sparse +7° perc. +4.4° prob. 31 % 13.8 NNE max 24.8 Grecale 78 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:44

