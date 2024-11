Meteo Pistoia, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Pistoia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, soprattutto nelle ore centrali, mentre le temperature percepite non scenderanno sotto i 10°C durante la notte. La situazione meteorologica si presenterà stabile, con venti leggeri che soffieranno da nord-nord est.

Nella notte, le condizioni saranno di poche nuvole con temperature che si attesteranno intorno ai 10,7°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 22%, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’80%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 9 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 15,4°C entro le 9:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 92%. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 6,3 km/h e i 8 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere, attestandosi attorno al 64%.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori attorno all’85%. I venti si faranno leggermente più intensi, raggiungendo i 10 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando fino all’85%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si avvicinerà al 94%. I venti continueranno a soffiare da nord-nord est, mantenendo una velocità di circa 9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pistoia indicano una giornata nuvolosa e mite, con temperature che non scenderanno sotto i 10°C. Nei prossimi giorni, si prevede una certa stabilità meteorologica, con temperature simili e una continua presenza di nuvole. Tuttavia, non si registreranno precipitazioni significative, il che suggerisce un fine settimana tranquillo dal punto di vista meteorologico.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Pistoia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +10.4° perc. +9.7° Assenti 9 NNE max 10.8 Grecale 81 % 1028 hPa 5 nubi sparse +10.2° perc. +9.4° Assenti 9 NNE max 11 Grecale 82 % 1028 hPa 8 cielo coperto +13.4° perc. +12.7° Assenti 6.8 NNE max 10.3 Grecale 73 % 1028 hPa 11 nubi sparse +18° perc. +17.4° Assenti 5.9 ENE max 8.1 Grecale 57 % 1027 hPa 14 nubi sparse +17.9° perc. +17.4° Assenti 7.1 NE max 10.1 Grecale 64 % 1026 hPa 17 nubi sparse +12.7° perc. +12.3° Assenti 10 NNE max 14.3 Grecale 85 % 1028 hPa 20 cielo coperto +12° perc. +11.5° Assenti 9.4 NNE max 13.1 Grecale 85 % 1028 hPa 23 cielo coperto +11.4° perc. +10.9° Assenti 9.3 NNE max 13.1 Grecale 86 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:54

