Meteo Poggiomarino, le previsioni per domani domenica 3 novembre

Nella giornata di Domenica 3 Novembre, le previsioni meteo per Poggiomarino indicano un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le condizioni meteorologiche si presenteranno favorevoli, con una leggera presenza di nuvole nelle ore serali. La temperatura percepita sarà generalmente confortevole, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno a +18,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 23%, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 51%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo un massimo di +22,6°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 7%, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 4,4 km/h. L’umidità si ridurrà, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. La copertura nuvolosa rimarrà minima, con valori che scenderanno fino al 4%. Anche in questo periodo, il vento sarà leggero, con raffiche che non supereranno i 5,5 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 33%.

La sera porterà un leggero cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a circa +18,6°C alle 21:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 28%, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità crescerà leggermente, raggiungendo il 54%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 3 Novembre a Poggiomarino indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e sereno, con temperature piacevoli e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con possibilità di un incremento della nuvolosità, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima ideale.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Poggiomarino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.8° perc. +16.9° Assenti 3.3 ENE max 4 Grecale 50 % 1023 hPa 4 nubi sparse +17° perc. +16.1° Assenti 3.4 NNE max 4.2 Grecale 49 % 1023 hPa 7 cielo sereno +18° perc. +17° Assenti 3.2 ENE max 4.2 Grecale 45 % 1024 hPa 10 cielo sereno +22° perc. +21.1° Assenti 2.4 OSO max 3 Libeccio 34 % 1024 hPa 13 cielo sereno +23.1° perc. +22.3° Assenti 4.2 OSO max 5.5 Libeccio 33 % 1023 hPa 16 cielo sereno +20.7° perc. +19.9° Assenti 4 OSO max 5.9 Libeccio 43 % 1023 hPa 19 cielo sereno +19.3° perc. +18.6° Assenti 1.3 N max 2.8 Tramontana 51 % 1024 hPa 22 poche nuvole +18.3° perc. +17.6° Assenti 3 ENE max 3.7 Grecale 56 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:52

