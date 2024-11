Meteo Poggiomarino, le previsioni per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Poggiomarino si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più limpido durante gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 22,3°C nel pomeriggio. La presenza di poche nuvole nel pomeriggio e nubi sparse in serata non influenzerà significativamente il clima, che rimarrà mite e piacevole. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 7,2 km/h.

Durante la notte, le temperature scenderanno gradualmente, partendo da un valore di 17,7°C a mezzanotte fino a raggiungere i 16,4°C alle prime luci dell’alba. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa minima, intorno al 2%. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 59% e il 65%.

Nella mattina, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che saliranno rapidamente fino a toccare i 22,2°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 7%. I venti, provenienti principalmente da Ovest, si presenteranno leggeri, con velocità comprese tra i 4 km/h e i 5,5 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, raggiungendo il 42%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, ma rimarranno comunque gradevoli, con valori attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando a 15%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che si manterranno tra i 6 km/h e i 7 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un cambiamento nel panorama nuvoloso, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, stabilizzandosi intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 81%. I venti diventeranno ancora più leggeri, con velocità che non supereranno i 2,8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Poggiomarino indicano una giornata di Lunedì 4 Novembre caratterizzata da un clima mite e sereno, con temperature piacevoli e venti leggeri. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima favorevole anche nei prossimi giorni, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Poggiomarino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.4° perc. +16.8° Assenti 1.9 NE max 2.9 Grecale 61 % 1025 hPa 4 cielo sereno +16.6° perc. +16.1° Assenti 2.6 NE max 3.2 Grecale 65 % 1024 hPa 7 cielo sereno +17.4° perc. +16.8° Assenti 3.3 NE max 4.1 Grecale 61 % 1024 hPa 10 cielo sereno +21° perc. +20.4° Assenti 2.9 ONO max 3.6 Maestrale 46 % 1024 hPa 13 poche nuvole +22.3° perc. +21.7° Assenti 6.8 O max 6.2 Ponente 42 % 1023 hPa 16 poche nuvole +20.1° perc. +19.6° Assenti 5.9 O max 7.5 Ponente 54 % 1023 hPa 19 nubi sparse +19° perc. +18.5° Assenti 1.6 NO max 2.8 Maestrale 61 % 1024 hPa 22 nubi sparse +17.8° perc. +17.4° Assenti 1.1 ESE max 2.6 Scirocco 65 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:51

