Meteo Poggiomarino, le previsioni per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Poggiomarino si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,5°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 96%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 10,4 km/h. Con l’aumento dell’umidità, che si attesterà intorno al 66%, si avrà una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra 12,6°C e 14,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e ci sarà una probabilità di pioggia che aumenterà nel corso della mattinata, con un’intensità che potrà raggiungere il 33%. Il vento si manterrà costante, con raffiche che potranno arrivare fino a 17,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 44%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un incremento delle precipitazioni, con pioggia che varierà da leggera a moderata. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo un massimo di 12,7°C alle 13:00 e scendendo fino a 11,6°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 2,41 mm. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est, con intensità che potrà arrivare fino a 22,2 km/h.

La sera porterà con sé condizioni simili, con pioggia leggera che continuerà a cadere. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 12,3°C, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’82%. Il vento rimarrà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 24,9 km/h. La pioggia si presenterà sotto forma di pioviggine, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,63 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Poggiomarino nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. Domani, mercoledì, si prevede un lieve miglioramento, ma le nuvole continueranno a dominare il cielo. Dopodomani, giovedì, ci sarà un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di schiarite nel pomeriggio. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano promettere un ritorno immediato a cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Poggiomarino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.5° perc. +12.6° Assenti 10.4 NE max 14.9 Grecale 66 % 1018 hPa 4 cielo coperto +12.8° perc. +11.9° Assenti 10.9 NE max 15.3 Grecale 69 % 1017 hPa 7 cielo coperto +13.1° perc. +12.2° Assenti 10.3 NE max 15.3 Grecale 63 % 1018 hPa 10 cielo coperto +14.6° perc. +13.3° prob. 16 % 11.7 NE max 16.5 Grecale 45 % 1018 hPa 13 pioggia moderata +12.7° perc. +11.6° 1.48 mm 14 NE max 21.3 Grecale 62 % 1017 hPa 16 pioggia moderata +11.9° perc. +11.3° 1.92 mm 13.6 NE max 21.1 Grecale 83 % 1017 hPa 19 pioggia leggera +12.3° perc. +11.7° 0.63 mm 15.2 NE max 24.9 Grecale 83 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +12° perc. +11.4° 0.46 mm 13.6 NE max 19.9 Grecale 82 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.