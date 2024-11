Meteo Poggiomarino, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 13 Novembre, Poggiomarino si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da un’abbondante copertura nuvolosa e piogge diffuse. Le previsioni meteo indicano che la pioggia accompagnerà gli abitanti per gran parte della giornata, con intensità variabile da leggera a moderata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +11,5°C e +12,6°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’82-87%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno già influenzate da piogge leggere, con una temperatura che si aggirerà intorno ai +12,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 11,8 km/h. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità di 0.66 mm.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le piogge continueranno a cadere, con un incremento dell’intensità. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +12°C. La velocità del vento si ridurrà leggermente, ma continuerà a provenire da Nord Est. Le previsioni del tempo indicano che la pioggia si intensificherà, con accumuli di 1.17 mm entro le ore di pranzo.

Nel pomeriggio, le piogge si presenteranno ancora con intensità leggera, ma non mancheranno momenti di pioggia moderata, specialmente nelle ore centrali. Le temperature si manterranno attorno ai +12,4°C, con un’umidità che continuerà a crescere, raggiungendo il 86%. Il vento, pur mantenendo una direzione costante, si presenterà con velocità variabile, creando un clima fresco e umido.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +12°C. Le piogge, sebbene più leggere, continueranno a cadere, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0.98 mm. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Poggiomarino indicano una giornata caratterizzata da piogge costanti e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una possibile diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Mercoledì 13 Novembre, gli abitanti dovranno prepararsi a una giornata piovosa e umida.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Poggiomarino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +11.9° perc. +11.2° 1.24 mm 11.5 NE max 16.8 Grecale 75 % 1019 hPa 4 pioggia leggera +11.8° perc. +11.1° 0.59 mm 14.4 NE max 20.4 Grecale 79 % 1019 hPa 7 cielo coperto +12° perc. +11.2° prob. 44 % 13.4 NE max 18.3 Grecale 76 % 1020 hPa 10 cielo coperto +12.4° perc. +11.7° prob. 53 % 11.9 NE max 16.3 Grecale 74 % 1020 hPa 13 pioggia leggera +12.2° perc. +11.6° 0.42 mm 10.5 NE max 13.8 Grecale 81 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +12.2° perc. +11.6° 0.77 mm 8 NE max 11.4 Grecale 83 % 1019 hPa 19 pioggia leggera +12.2° perc. +11.7° 0.98 mm 9.5 NE max 12.8 Grecale 86 % 1019 hPa 22 pioggia leggera +12.6° perc. +12° 0.47 mm 10 NE max 13 Grecale 83 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:43

