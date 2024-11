Meteo Poggiomarino, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Poggiomarino indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 10,1°C e 15,5°C, mentre il vento soffierà con intensità moderata da Nord Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa durante tutta la giornata, rendendo il clima favorevole per attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 10,9°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 40%, con una probabilità di pioggia del 75%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 11,3 km/h, creando una leggera brezza. Con l’avanzare delle ore, il cielo diventerà sereno, portando a una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 2% entro le prime ore del mattino.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 14°C entro le 10:00. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole, e l’umidità si manterrà attorno al 52%. La brezza continuerà a soffiare da Nord Est, con una velocità di circa 10 km/h. Questo clima mite e soleggiato favorirà una piacevole giornata per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 15,5°C alle 13:00, mantenendosi stabili fino alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. L’umidità scenderà ulteriormente, rendendo l’aria più secca e confortevole. Anche in questo frangente, il vento sarà moderato, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, passando a 65% entro le 23:00. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 11,9°C. Nonostante l’aumento delle nuvole, la probabilità di pioggia rimarrà bassa, rendendo la serata ancora piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Poggiomarino nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature miti e condizioni prevalentemente serene. Tuttavia, si prevede un leggero aumento della nuvolosità nei giorni successivi, senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre le serate fresche offriranno un piacevole contrasto rispetto alle temperature diurne.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Poggiomarino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.6° perc. +9.6° prob. 2 % 11.3 NE max 15.5 Grecale 72 % 1017 hPa 4 cielo sereno +10.1° perc. +9.1° prob. 6 % 11.7 NE max 20.4 Grecale 77 % 1018 hPa 7 nubi sparse +11° perc. +9.9° prob. 1 % 11.2 NE max 22 Grecale 70 % 1018 hPa 10 poche nuvole +14° perc. +12.8° prob. 2 % 10.7 NE max 20.9 Grecale 52 % 1019 hPa 13 cielo sereno +15.5° perc. +14.2° Assenti 8.5 NNE max 14.9 Grecale 39 % 1019 hPa 16 cielo sereno +14.1° perc. +12.8° Assenti 7.9 NE max 11.8 Grecale 47 % 1019 hPa 19 poche nuvole +12.8° perc. +11.6° Assenti 6.7 NE max 11.4 Grecale 54 % 1021 hPa 22 nubi sparse +12.1° perc. +10.9° Assenti 7 NNE max 9.8 Grecale 58 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:41

