Meteo Policoro, le previsioni per domani sabato 16 novembre

Le previsioni meteo per Policoro di Sabato 16 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, permettendo un’ottima visibilità e un’esperienza meteorologica favorevole per attività all’aperto. I venti, sebbene freschi, non risulteranno eccessivamente intensi, rendendo la giornata ancora più piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11,3°C, con un cielo inizialmente coperto che si schiarirà progressivamente. La velocità del vento sarà di circa 28,5 km/h da Nord Ovest, creando una leggera frescura. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi attorno al 10%.

Nella mattina, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 16,2°C intorno a mezzogiorno. I venti continueranno a soffiare da Nord Ovest, con una velocità che varierà tra i 21,7 km/h e i 22,2 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 49%, garantendo un clima secco e piacevole.

Il pomeriggio si preannuncia altrettanto favorevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. Il cielo rimarrà sereno, e i venti si attenueranno, portandosi a una velocità di circa 18,4 km/h. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma non supererà il 56%, mantenendo comunque un clima confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 10,1°C entro le ore notturne. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con venti leggeri che non supereranno i 8,8 km/h. L’umidità aumenterà, ma rimarrà comunque in un range accettabile, attorno al 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Policoro di Sabato 16 Novembre indicano una giornata ideale per attività all’aperto, con temperature miti e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 10°C e i 16°C, rendendo il clima complessivamente gradevole. Gli amanti del sole e delle passeggiate all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in questo periodo.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Policoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11.4° perc. +10.5° prob. 4 % 25.9 NO max 43.7 Maestrale 70 % 1020 hPa 4 nubi sparse +11.2° perc. +10.3° prob. 3 % 24.4 NO max 38.5 Maestrale 71 % 1021 hPa 7 cielo sereno +12° perc. +11° Assenti 22.6 NNO max 35.7 Maestrale 68 % 1022 hPa 10 cielo sereno +15.1° perc. +14° Assenti 23.5 NNO max 26 Maestrale 54 % 1022 hPa 13 cielo sereno +16.4° perc. +15.3° Assenti 21.7 NNO max 23.7 Maestrale 49 % 1020 hPa 16 cielo sereno +13.1° perc. +12.2° Assenti 13.6 NNO max 20.9 Maestrale 63 % 1021 hPa 19 cielo sereno +11.4° perc. +10.5° Assenti 8.4 NO max 11.8 Maestrale 72 % 1021 hPa 22 cielo sereno +10.3° perc. +9.4° Assenti 7.5 NO max 9.7 Maestrale 75 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:33

